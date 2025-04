"Vai-te lixar": filho de Netanyahu ataca Macron por causa dos planos para reconhecer a Palestina

PUBLICIDADE

O filho do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Yair, atacou o presidente francês depois de este ter dito que Paris tencionava reconhecer um Estado palestiniano em junho.

"Vai-te lixar!", escreveu Yair Netanyahu no X no sábado à noite, respondendo a uma publicação de Emmanuel Macron na qual o presidente francês defendeu um "Estado palestino sem Hamas" e "a busca de uma solução política de dois Estados".

"Apoio o direito legítimo dos palestinianos a um Estado e à paz, tal como apoio o direito dos israelitas a viverem em paz e segurança, ambos reconhecidos pelos seus vizinhos", escreveu Macron no X.

Após o insulto, a publicação de Yair Netanyahu continuava: "Sim à independência da Nova Caledónia! Sim à independência da Polinésia Francesa! Sim à independência da Córsega! Sim à independência do País Basco! Sim à independência da Guiné Francesa!".

Yair Netanyahu parece ter confundido a Guiné, um país da África Ocidental, com a Guiana Francesa, um departamento ultramarino de França na costa nordeste da América do Sul. A Guiné é uma nação independente desde 1958.

O comentário seguiu-se ao anúncio de Macron de que Paris tencionava reconhecer um Estado palestiniano em junho.

Na semana passada, Macron declarou a uma estação de televisão francesa: "O nosso objetivo é, algures em junho, presidir a esta conferência com a Arábia Saudita, onde poderemos finalizar o movimento de reconhecimento recíproco", disse.

"Vou fazê-lo... porque penso que a dada altura será justo e porque também quero participar numa dinâmica coletiva, que também deve permitir que todos os que defendem a Palestina reconheçam Israel, o que muitos deles não fazem", continuou.

A França vai presidir, em junho, em Nova Iorque, juntamente com a Arábia Saudita, a uma conferência de dois dias da ONU dedicada à solução de dois Estados, após 18 meses de guerra entre Israel e o Hamas.

Related Presidente Macron anuncia possível reconhecimento do Estado palestiniano nos próximos meses

Benjamin Netanyahu também se pronunciou sobre as declarações do seu filho, num comentário em que rejeitou a linguagem usada, dizendo que "o estilo da resposta (...) é inaceitável para mim", ao mesmo tempo que fez eco dos comentários do filho sobre os departamentos ultramarinos franceses - e a "Guiné Francesa".

"O presidente Macron está gravemente enganado quando continua a promover a ideia de um Estado palestiniano no coração do nosso país, cuja única ambição é a destruição do Estado de Israel", escreveu o primeiro-ministro israelita em hebraico no X, acrescentando que nem o Hamas nem a Autoridade Palestiniana condenaram os ataques dos militantes do Hamas a 7 de outubro.

"Não poremos em perigo a nossa existência por causa de ilusões desligadas da realidade e não aceitaremos sermões morais para o estabelecimento de um Estado palestiniano que poria em perigo a existência de Israel, daqueles que se opõem à concessão da independência à Córsega, à Nova Caledónia, à Guiné Francesa e a outros territórios, cuja independência não poria em perigo a França de forma alguma", acrescentou o primeiro-ministro israelita.

A guerra entre Israel e o Hamas começou a 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas mataram 1.200 pessoas durante o ataque ao sul de Israel e fizeram 251 prisioneiros. Desde então, alguns foram libertados através de acordos de cessar-fogo e outros acordos. Cinquenta e nove pessoas permanecem em Gaza, 24 das quais se pensa que ainda estão vivas.