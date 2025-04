PUBLICIDADE

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou as notícias veiculadas pelos meios de comunicação social sobre um segundo grupo de conversação no Signal utilizado para discutir informações militares sensíveis.

Os meios de comunicação social citavam "fontes anónimas de antigos funcionários descontentes", disse Hegseth, aludindo a um artigo do New York Times que alegava a existência de um segundo grupo de conversação no Signal que discutia informações sensíveis sobre os ataques dos EUA no Iémen.

O jornal afirmava que Hegseth tinha participado numa segunda conversa, que incluía a sua mulher, o seu irmão e cerca de uma dúzia de outras pessoas, pouco mais de um mês depois de a existência da primeira conversa ter provocado um escândalo político.

As pressões sobre Hegseth aumentaram quando o antigo porta-voz do Pentágono, John Ullyot, publicou um artigo de opinião no Politico, no domingo, no qual descrevia o local de trabalho de Hegseth como sobrecarregado por dramas e rotatividade do pessoal.

Iemenitas aglomeram-se no mercado popular de Farwah, em Sana, que, segundo os houthis, foi atingido por ataques aéreos dos EUA, 21 de abril de 2025 AP Photo

A situação estava em "franco colapso", escreveu Ullyot, acrescentando que acreditava que a disfunção deveria custar a Hegseth o seu cargo.

"Desde fugas de informação sobre planos operacionais sensíveis a despedimentos em massa, a disfunção é agora uma grande distração para o presidente - que merece mais da sua liderança sénior", notou Ullyot.

Na segunda-feira, Hegseth esquivou-se a perguntas sobre Ullyot. Insinuou que os meios de comunicação social eram os culpados pela publicação das alegações de antigos funcionários que estavam a plantar histórias de forma maliciosa.

Três antigos conselheiros de Hegseth foram destituídos na semana passada, na sequência de uma investigação sobre fugas de informação. Numa declaração conjunta, os três disseram que foram alvo de "ataques sem fundamento" quando foram levados para fora da porta do Pentágono.

"Ainda não nos foi dito por que razão fomos investigados, se ainda há uma investigação ativa ou se houve mesmo uma verdadeira investigação de 'fugas de informação' para começar", afirmaram os três.

Ullyot também anunciou a sua demissão na semana passada, embora o Pentágono tenha declarado mais tarde que lhe foi pedido que se demitisse.

Aplicação Signal vista no ecrã de um dispositivo móvel em Chicago, 25 de março de 2025 AP Photo

Casa Branca protege Hegseth

Até agora, a Casa Branca tem defendido Hegseth e o tumulto que envolveu o Pentágono. Trump classificou as histórias de "notícias falsas" e, como Hegseth, atribuiu-as a "funcionários descontentes".

"Ele foi colocado lá para se livrar de muitas pessoas más, e é isso que está a fazer. Por isso, nem sempre se tem amigos quando se faz isso", disse Trump, acrescentando que achava que o seu chefe da defesa estava a fazer um "excelente trabalho".

O porta-voz principal do Pentágono, Sean Parnell, culpou os "média que odeiam Trump".

"Não havia informações confidenciais em nenhuma conversa do Signal, não importa de quantas maneiras eles tentem escrever a história. O que é verdade é que o Gabinete do Secretário da Defesa continua a tornar-se mais forte e mais eficiente na execução da agenda do presidente Trump. Já alcançámos muito para o combatente americano e nunca recuaremos", afirmou Parnell.

Pedidos de demissão

Hegseth está, no entanto, a enfrentar crescentes pedidos de demissão por parte dos democratas, que criticaram a administração Trump por não ter tomado medidas contra altos funcionários que usaram a aplicação Signal para discutir informações militares confidenciais.

No domingo, o influente líder democrata no Senado, Chuck Schumer, pediu diretamente a Hegseth que deixasse o seu cargo. "Os pormenores continuam a ser revelados. Continuamos a saber como Pete Hegseth colocou vidas em risco. Mas Trump continua a ser demasiado fraco para o despedir", publicou Schumer nas redes sociais.

Jack Reed, senador democrata de Rhode Island, disse que, se o relato da segunda conversa no Signal for verdadeiro, seria "outro exemplo preocupante do desrespeito imprudente do secretário Hegseth pelas leis e protocolos que todos os outros membros do serviço militar são obrigados a seguir".

Reed alegou que Hegseth não tem a experiência, a competência e o caráter necessários para dirigir o Departamento de Defesa.