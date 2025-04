PUBLICIDADE

Um ataque russo com um drone kamikaze, na manhã desta quarta-feira, contra um autocarro onde estavam trabalhadores fabris matou nove pessoas e feriu pelo menos 30 em Marhanets, na região ucraniana de Dnipropetrovsk.

"O ataque inimigo custou nove vidas. Condolências aos familiares e amigos. O número de feridos está a aumentar constantemente. De acordo com as informações de momento, são 30.Oagressor usou um drone kamikaze contra o autocarro com funcionários da empresa", - escreveu no Telegram o governador de Dnipropetrovsk, Sergey Lysak.

O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia especificou que o autocarro foi atingido por um drone FPV russo, publicando fotografias do local atacado.

Marhanets, uma cidade com uma população de cerca de 45.000 habitantes antes da guerra, está localizada na parte sul da região de Dnipropetrovsk, não muito longe do reservatório de Kakhovka, que está destruído, e das áreas ocupadas pela Rússia em Zaporíjia.

Na noite de terça-feira, o exército russo lançou mais um ataque maciço contra cidades ucranianas nas regiões de Kiev, Kharkiv, Poltava, Odessa e Dnipropetrovsk.

De acordo com o Estado-Maior ucraniano, foram registados 125 ataques aéreos contra posições ucranianas, com 242 bombas guiadas, tendo sido disparados mais de 6 mil projéteis e usados cerca de 2.800 drones kamikaze.

Ataque com drones em Poltava: seis feridos, pelo menos 29 casas danificadas

Seis residentes de Poltava ficaram feridos num ataque russo durante a noite. Três deles estão hospitalizados e uma pessoa ficou gravemente ferida, informaram as autoridades locais.

A cidade foi atacada por 13 drones, afirmou o líder regional interino Volodymyr Kogut, acrescentando que alguns deles foram abatidos por meios de defesa aérea.

"Há danos e destruição como resultado da queda de detritos e impactos diretos", escreveu Kogut no seu canal no Telegram.

Kherson: sob ataque das tropas russas - instalação "chave" de energia

As tropas russas destruíram completamente uma das principais empresas energéticas em Kherson, num ataque relatado pelo chefe da região, Alexander Prokudin.

Durante as últimas 24 horas, os russos atingiram continuamente com artilharia as instalações da empresa, que fornece luz à cidade, e bombardearam-na com drones. A infraestrutura foi destruída pela manhã, disse Prokudin.

Os russos voltaram a violar cinicamente os acordos e há mais de um dia que atacam em massa uma das principais empresas da nossa infraestrutura energética. Alexander Prokudin Governador de Kherson

Prokudin afirmou que as eqipas de emergência estão agora a fazer"tudo o que é possível e impossível" para estabilizar o abastecimento energético na cidade.

"Peço a todos que utilizem a eletricidade da forma mais económica possível. Num futuro próximo, é possível que haja encerramentos forçados", sublinhou.

Prokudin já tinha denunciado que as tropas russas bombardearam durante o dia 37 povoações da região de Kherson. Foram feridas 12 pessoas, incluindo uma criança, com diferentes graus de gravidade.

A ofensiva contra o setor energético da região de Kherson ocorre alguns dias depois de Vladimir Putin ter dito que estava disposto a discutir a proposta de Zelenskyy de abandonar os ataques aéreos contra infraestruturas civisdurante 30 dias.