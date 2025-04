De Euronews

De acordo com dados preliminares do ataque russo a Kiev, nove pessoas morreram, 63 ficaram feridas e 42 foram hospitalizadas, incluindo seis crianças, informou o Serviço Nacional de Situações de Emergência da Ucrânia.

De acordo com Timur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, o ataque à capital ucraniana foi efetuado por mísseis e drones.

"Kiev está a ser alvo de um ataque combinado. Incluindo ataques com mísseis balísticos de diferentes direcções. Também foram registados novos lançamentos de mísseis pela aviação estratégica do inimigo", escreveu Tkachenko no seu canal Telegram.

O Serviço Estatal de Situações de Emergência da Ucrânia comunicou a destruição no setor residencial e numerosos incêndios em resultado do ataque.

"Houve destruição em edifícios residenciais: a busca de pessoas sob os escombros continua. Houve incêndios em garagens, edifícios administrativos e edifícios não residenciais. Devido à queda de escombros, arderam carros e relva seca. Os bombeiros liquidaram o incêndio. Agora, em 5 distritos da capital, continua a liquidação das consequências do bombardeamento noturno. Os psicólogos e cinólogos do Serviço de Emergência do Estado estão a trabalhar", afirma-se na mensagem do canal de Telegram.

O Ministério da Defesa russo não se pronunciou sobre estas informações.

Bombardeamento noturno de Kharkiv

Depois da meia-noite, começaram a chegar relatos de ataques a Kharkiv.

“Esta noite, Kharkiv sofreu sete ataques de mísseis. As consequências deste ataque estão a ser especificadas”, escreveu o presidente da câmara da cidade, Igor Terekhov, no seu canal Telegram.

Mais tarde, acrescentou que duas pessoas ficaram feridas no ataque.

“Um dos últimos golpes atingiu a zona de edifícios residenciais densos. Em vários edifícios altos, as janelas foram partidas. Há também duas pessoas feridas na zona. O levantamento dos locais dos ataques inimigos continua”, informou Terekhov.

Ataque a Pavlovgrad na região de Dnipropetrovsk

A Rússia atacou fortemente a região de Dnipropetrovsk durante a noite com mísseis e drones, disse o chefe da administração regional Sergei Lysak.

Em Pavlovgrad, uma empresa industrial foi atingida. De acordo com as autoridades, não há mortos ou feridos.

“Em Nikopolshchina, o agressor atacou com UAVs e artilharia. Nikopol e a comunidade de Marganetska foram atacadas. As pessoas não ficaram feridas”, escreveu Lysak.

Um total de nove regiões da Ucrânia - Kiev e região, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Khmelnytskyy, Sumy e Zaporizhzhya - foram atacadas na noite de quinta-feira, disse o chefe do Ministério do Interior do país, Ihor Klymenko.