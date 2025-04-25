Numa indicação de uma mudança gradual na abordagem de algumas capitais ocidentais em relação à nova autoridade síria, Londres anunciou na quinta-feira o levantamento das sanções impostas a uma série de entidades soberanas e de segurança sírias, lideradas pelos Ministérios da Defesa e do Interior.

A decisão, emitida pelo Ministério das Finanças britânico, põe fim ao congelamento de bens pertencentes a instituições-chave que estiveram durante décadas no centro da estrutura de segurança do antigo regime, incluindo o departamento geral de Inteligência, a Agência de Inteligência da Força Aérea, o departamento de Segurança Política, o gabinete de Segurança Nacional, o departamento de Inteligência Militar e o gabinete de Abastecimento Militar.

A lista incluía também órgãos oficiais de comunicação social, como o Estabelecimento Geral de Rádio e Televisão, os canais Al-Watan, Sham Press e Sama, o que reflete a vontade britânica de reconsiderar os instrumentos tradicionais de pressão e talvez abrir a porta a uma comunicação sem aviso prévio com as novas componentes do governo em Damasco.

A mudança britânica ocorre cerca de dois meses após uma decisão semelhante da União Europeia (UE) de suspender parte das suas sanções contra a Síria pela primeira vez desde o início da guerra em 2011. As medidas europeias incluíam o levantamento das restrições a setores estratégicos, nomeadamente a energia e os transportes, bem como a retirada de cinco entidades bancárias e da companhia aérea nacional das listas de sanções. Segundo os observadores, estas medidas assinalam o fim gradual da abordagem de "isolamento total" e o início de uma fase de teste da boa vontade política do lado sírio.

Esta mudança na política ocidental foi acompanhada por um reposicionamento dramático da estrutura de poder no interior da Síria, com figuras do campo e da oposição a surgirem em posições de decisão, especialmente nos ministérios da Defesa e do Interior. Como consequência, suscitou um amplo debate sobre o futuro da relação entre a "revolução" e o "establishment", entre um passado armado e um futuro que alguns atores esperam que seja coeso e civil.

"Abu al-Hassan 600 no Ministério da Defesa

Uma das entidades mais importantes a quem a Grã-Bretanha levantou as sanções é o Ministério da Defesa, que é atualmente dirigido pelo Major-General Marhaf Abu Qasra, anteriormente conhecido como "Abu al-Hassan 600".

Abu Qasra foi um dos comandantes proeminentes do antigo Hay'at Tahrir al-Sham al-Nusra, onde supervisionou a sua ala militar e desempenhou um papel fundamental na elaboração e execução de grandes planos de combate no norte da Síria.

Formado em engenharia agronómica na Universidade de Damasco, antes de se envolver em ações civis e depois armadas na sequência do início dos protestos, foi deslocado para Idlib no início da guerra na Síria, onde se tornou um dos mais destacados planificadores militares dos grupos que se opõem ao regime do antigo presidente Bashar al-Assad. Era conhecido pela sua gestão das operações e pela coordenação entre facções.

Enquanto ministro da Defesa, Abu Qusra mostrou interesse em levar o HTS a participar no projeto de Estado, afirmando que "a mentalidade da fação não está de acordo com os requisitos da construção do Estado".

Quem é o ministro do Interior Anas Khattab?

Anas Khattab, também conhecido como Abu Ahmad Hudud, é o ministro do Interior. É uma figura proeminente do setor da segurança da antiga oposição jihadista.

Nascido na cidade de Jiroud, na zona rural de Damasco, em 1987, Khattab licenciou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Damasco antes de se tornar um dos fundadores da Jabhat al-Nusra em 2012, onde participou no Conselho Shura do grupo e foi o seu emir administrativo, de acordo com declarações do Conselho de Segurança da ONU.

Khatab tem estado sob sanções internacionais desde 2014, devido a acusações de financiamento e armamento da Jabhat al-Nusra. Depois de mudar o seu nome para Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), dirigiu a Agência de Segurança Geral, tornando-se depois adjunto do então comandante-chefe do HTS, Ahmad al-Sharaa, conhecido como "Abu Mohammad al-Joulani".

Em dezembro de 2024, Khattab assumiu a direção do Serviço Geral de Informações da Síria, antes de ser nomeado ministro do Interior no início deste ano. No entanto, subsistem dúvidas sobre a sua anterior posição e se ainda mantém uma influência paralela em matéria de segurança no âmbito da nova estrutura de governação .

Entidades às quais foram levantadas as sanções: quem são e quais são os seus papéis?

Com a nova decisão britânica de levantar as sanções impostas às entidades políticas, mediáticas e de segurança sírias, surgem muitas questões sobre o papel destas entidades na nova fase, uma vez que o movimento ocidental em direção a Damasco sugere uma mudança lenta, mas crescente, no sentido do restabelecimento de relações com este país. Quem são estas entidades e quais são os seus papéis?

O Ministério da Defesa

O Ministério da Defesa é a pedra angular da estrutura soberana do Estado sírio, é o órgão que supervisiona totalmente as forças armadas em todas as suas formações, planeia as suas estratégias de defesa e estabelece as suas prioridades operacionais. Desde o início do conflito interno em 2011, o ministério (sob o regime anterior) tem gerido todo o esforço de guerra, desde a mobilização de recursos humanos através do recrutamento obrigatório e da reserva, até à coordenação operacional com os aliados de Damasco, principalmente a Rússia e o Irão. Tem também poderes centrais no fabrico militar, na formação profissional e no controlo do ritmo de segurança da instituição militar.

Ministério do Interior

O Ministério do Interior desempenha um papel fundamental na engenharia do panorama da segurança interna, incluindo a gestão das forças policiais, a regulação do trânsito, a imigração e o controlo de passaportes, bem como a supervisão de agências de segurança altamente influentes, como a segurança criminal e a segurança política. Desde o início da crise síria, o ministério emergiu como um ator central na luta contra os protestos e a agitação popular, tendo sido alvo de críticas internacionais generalizadas, bem como na repressão das ações de segurança levadas a cabo pela oposição ou por grupos armados extremistas. É também responsável pela gestão das prisões e dos centros de detenção, bem como pela supervisão dos assuntos dos municípios e das administrações locais.

Direção Geral de Informações (Segurança do Estado)

Este departamento era um dos principais braços dos serviços secretos do antigo regime sírio e tem uma estrutura semiautónoma, embora esteja subordinado ao Gabinete de Segurança Nacional. Criado nos anos 50, desenvolveu, ao longo das décadas, um aparelho especializado de controlo da atividade política e mediática, bem como dos movimentos da sociedade civil. As organizações de defesa dos direitos humanos acusam-na de práticas repressivas sistemáticas, incluindo detenções arbitrárias e tortura, o que a torna um alvo das sanções ocidentais impostas ao regime sírio.

Agência de Informações da Força Aérea

Apesar de, em teoria, fazer parte da Força Aérea, esta agência funcionava como uma agência de segurança independente, com amplos privilégios e um âmbito de trabalho que ia para além dos assuntos militares. A agência era conhecida pela sua proximidade com o círculo íntimo que rodeava a presidência e desempenhava um papel proeminente nas operações de vigilância interna, especialmente entre as forças armadas, com o objetivo de evitar deserções ou desvios de lealdade política.

A agência tem sido repetidamente acusada de cometer violações generalizadas contra os detidos, sobretudo nos seus centros de detenção.

Departamento de Segurança Política

Este departamento é responsável pelo controlo das actividades políticas e sindicais no país e é historicamente conhecido pelo seu papel no controlo dos movimentos partidários, das organizações estudantis e dos sindicatos. Tem as suas raízes na estrutura do antigo sistema de segurança construído desde a chegada ao poder do Partido Baath e foi considerado um instrumento central no controlo da esfera política a partir do interior, especialmente através de uma extensa rede de informadores e investigadores. Durante a guerra da Síria, o seu papel de segurança sobrepôs-se ao terreno, uma vez que esteve envolvido em interrogatórios e detenções, especialmente de activistas políticos, de acordo com os críticos do antigo regime.

Gabinete Nacional de Segurança da Síria

é a entidade coordenadora de topo que supervisiona todos os serviços de informações sírios, sendo responsável pela formulação de políticas de segurança de alto nível e pela direção do trabalho dos serviços de informações no âmbito de uma visão unificada que era apresentada diretamente à Presidência. Era normalmente chefiado por um alto responsável da segurança e tinha poderes muito superiores aos dos ministros. Desde 2011, os observadores afirmam que este gabinete tem sido o cérebro das políticas de segurança pró-activas e da harmonia inter-agências na gestão da segurança interna e da cena militar.

Serviço de Informações Militares

Uma agência de informações militares cujo trabalho ultrapassa a natureza tradicional da segurança militar para se sobrepor ao trabalho de segurança civil. Segundo os observadores, foi encarregado de controlar qualquer atividade suspeita de ameaçar a estabilidade da instituição militar ou do Estado e é conhecido pela sua penetração na vida civil, especialmente através do controlo dos meios de comunicação social, dos sindicatos e das reuniões locais. Desempenhou também um papel fundamental na realização de operações conjuntas no terreno com o exército, na perseguição de desertores e na ligação com milícias pró-governamentais locais e estrangeiras na fase anterior.

Serviço de aprovisionamento militar

Este gabinete constitui a espinha dorsal do apoio logístico às forças armadas e supervisiona a cadeia de abastecimento, desde armas e munições a equipamento e combustível. Desempenhou um papel fundamental na manutenção da continuidade das operações militares, através das redes de armazenamento, distribuição e transporte militar, e esteve associado à coordenação do apoio técnico e técnico com os aliados do antigo regime, especialmente o Irão e a Rússia. Preocupou-se também em assegurar o abastecimento das frentes de batalha e as necessidades técnicas das forças destacadas.

Corporação Pública de Radiodifusão

É o órgão oficial máximo dos meios de comunicação social estatais na Síria e serve de instrumento de expressão do Estado no país e no estrangeiro. Supervisiona os canais e rádios oficiais e transmite conteúdos políticos e culturais específicos que servem as políticas oficiais. Durante a crise, foi uma das mais proeminentes plataformas de mobilização dos meios de comunicação social contra a oposição, contribuindo para promover a narrativa oficial e contrariar a guerra mediática levada a cabo pelos canais da oposição. É uma das mais importantes organizações mediáticas ligadas ao poder executivo.

Al Watan TV

Um canal de comunicação social privado que foi classificado como um "meio de comunicação social companheiro" do antigo regime e é frequentemente referido como uma voz complementar dos meios de comunicação social oficiais. Criado durante o período anterior à guerra, tornou-se mais proeminente durante os anos do conflito, uma vez que a sua cobertura se alinhava com as posições oficiais, especialmente em relação a ficheiros soberanos e operações militares. Geralmente acolhem analistas e comentadores próximos dos círculos de poder.

Imprensa Sham

O Sham Press foi um dos primeiros sites noticiosos privados a surgir na Síria. Desde a sua criação, manteve uma posição pró-estatal (durante o regime anterior) e foi frequentemente considerado uma plataforma de defesa mediática das políticas do governo. Concentrou-se em fornecer conteúdos que destacavam as realizações do regime, criticavam os opositores internos e externos do Estado e eram utilizados como meio de comunicação digital para influenciar a opinião pública, especialmente à medida que o panorama dos meios de comunicação social se deslocava para o espaço digital.

Sama TV

A Sama TV é um canal de televisão privado que foi criado após o início da crise síria e rapidamente se tornou uma importante plataforma de defesa do regime político. O canal cobria assuntos locais e internacionais de uma perspetiva próxima do discurso oficial e era conhecido pelos seus extensos programas noticiosos e pela cobertura em direto de eventos militares.

Acreditava-se que era apoiado por homens de negócios próximos dos círculos de decisão e que desempenhava um papel na promoção da visão oficial a nível interno e externo, especialmente tendo em conta o declínio da confiança nos meios de comunicação social ocidentais, segundo eles.

Após a decisão britânica, estas entidades desfrutarão de uma maior liberdade de ação, bem como de uma margem mais ampla de atividade e de comunicação com o mundo exterior. No passado, as sanções levaram ao seu isolamento por razões políticas relacionadas com as relações fracas e tensas entre o antigo regime e os países ocidentais em geral.