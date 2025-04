PUBLICIDADE

Esta semana assinala-se o 50º aniversário do fim da Guerra do Vietname, um conflito brutal e devastador que terminou quando a capital sul-vietnamita, Saigão, caiu nas mãos das forças comunistas do regime do norte. Mas, por muito tempo que a guerra tenha terminado, ainda hoje milhões de vietnamitas enfrentam uma batalha diária com uma parte particularmente mortal do seu legado.

Atualmente, cerca de três milhões de pessoas, incluindo muitas crianças, continuam a sofrer de graves problemas de saúde associados à exposição às armas químicas utilizadas pelas forças norte-americanas, que pulverizaram cerca de 72 milhões de litros de desfolhante para despir a vegetação que as forças do norte utilizavam como cobertura.

Mais de metade era constituída por um produto conhecido como Agente Laranja, uma mistura de herbicidas que atualmente se sabe causar graves dificuldades de desenvolvimento fetal e infantil.

Uma das pessoas afectadas é Nguyen Thanh Hai, de 34 anos.

Tarefas quotidianas como abotoar a camisa azul que usa numa escola especial em Da Nang, praticar o alfabeto, desenhar formas ou formar frases simples não são tão simples para ele.

Hai foi criado em Da Nang, onde se situa uma base aérea americana onde os soldados deixaram enormes quantidades de Agente Laranja que persistiram durante décadas, contaminando alimentos e fontes de água em locais como a aldeia de Hai.

Nguyen Thanh Hai, 34 anos, reage depois de receber elogios pelo seu trabalho durante a aula numa escola para vítimas do Agente Laranja em Da Nang, Vietname, 7 de março de 2025

"O impacto sobre as pessoas no Vietname tem-se feito sentir principalmente na segunda, terceira e possivelmente quarta gerações", afirmou Charles Bailey, coautor do livro "From Enemies to Partners: Vietnam, the US, and Agent Orange".

"As consequências são defeitos congénitos e, após deficiências graves, deficiências físicas e mentais. A substância do Agente Laranja contém dioxina, um tipo de químico ligado ao cancro, defeitos de nascença e danos ambientais duradouros".

O Vietname tem vindo a limpar o legado tóxico da guerra há décadas, mas os EUA começaram a contribuir parcialmente para a limpeza em meados dos anos 2000, depois de décadas a ignorar as provas crescentes dos seus efeitos. Mas essas contribuições estão agora em risco.

Preocupação com os cortes na USAID

A administração Trump reduziu drasticamente a agência de ajuda externa dos EUA, a USAID, deixando milhões de pessoas no Vietname preocupadas, uma vez que dezenas de focos de dioxina continuam a espalhar-se por 58 das 63 províncias do país.

Em Da Nang, onde uma base aérea foi contaminada durante o armazenamento e transporte do Agente Laranja, os EUA concluíram uma limpeza de 106 milhões de euros em 2018, mas uma área do tamanho de dez campos de futebol ainda está gravemente contaminada.

"O desastre do Agente Laranja trouxe dor e miséria a cerca de quatro milhões de vietnamitas", diz Nguyen Van An, presidente da Associação das Vítimas do Agente Laranja em Da Nang.

"Acreditamos sempre que o governo dos EUA e os fabricantes deste produto químico tóxico devem ter a responsabilidade de apoiar as vítimas".

Arquivo - Uma mulher caminha junto a um lago altamente contaminado nos terrenos da base aérea de Da nang, a 21 de maio de 2007.

Para Chuck Searcy, um veterano americano da Guerra do Vietname que trabalha em programas humanitários no país desde 1995, a confiança construída ao longo dos anos pode desgastar-se muito rapidamente.

As "vítimas inocentes" são as que beneficiam dos projetos financiados pelos Estados Unidos para fazer face às heranças da guerra.

"Foram vitimadas duas vezes, uma pela guerra e pelas consequências que sofreram. E agora, ao verem o tapete ser-lhes puxado debaixo dos pés", sublinhou.

Defesas naturais contaminadas

O Vietname perdeu mais de metade das suas árvores de mangue, que protegem as costas das fortes tempestades. Para além de causar danos irreversíveis a uma grande parte da sua floresta tropical, o herbicida também esgotou os nutrientes do solo em algumas das regiões mais vulneráveis ao clima do país.

Nas décadas que se seguiram ao fim da guerra, as autoridades vedaram locais altamente contaminados, como o aeroporto de Da Nang, e começaram a prestar apoio às famílias afetadas, numa altura em que os EUA ignoravam as provas dos impactos a longo prazo da guerra química na saúde - incluindo nos seus próprios veteranos.

Atualmente, o Vietname identifica as vítimas do Agente Laranja verificando o historial familiar e o historial residencial das pessoas com base numa lista de problemas de saúde relacionados com o veneno.

As autoridades do país do sudeste asiático acreditam que os impactos na saúde perduram por gerações, ameaçando os filhos, netos e até bisnetos das pessoas expostas aos produtos químicos.

No entanto, vários cientistas salientaram que ainda existe incerteza na ciência relativamente aos efeitos exatos do Agente Laranja na saúde humana, tanto para os indivíduos que foram expostos como para as gerações seguintes.