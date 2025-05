De Jerry Fisayo-Bambi com

Depois de perder uma batalha legal na sexta-feira sobre a sua proteção de segurança financiada pelo Estado, o Príncipe Harry disse que quer fazer as pazes com a sua família.

Harry afirmou que o processo judicial com o seu pai, o Rei Carlos III, sobre a proteção de segurança levou a um corte na comunicação.

Ele não fala comigo por causa desta questão da segurança", disse Harry à emissora britânica BBC numa entrevista que foi para o ar horas depois do veredito do tribunal.

Gostaria muito de me reconciliar com a minha família. Não vale a pena continuar a lutar".

"Não sei quanto tempo mais o meu pai tem", acrescentou.

O Duque de Sussex disse que estava triste por ter perdido o caso que tinha causado atritos com o seu pai de 76 anos, o Rei Carlos III.

O monarca britânico está a ser tratado de um tipo de cancro não revelado. Desde o seu diagnóstico no início do ano passado, Harry teve um breve encontro com ele.

Afastado de sua família desde que deixou o Reino Unido ao lado de sua esposa, Meghan Markle, em janeiro de 2020, Harry disse que o veredito do tribunal de sexta-feira significava que seria impossível trazer sua família de volta ao Reino Unido com segurança.

Harry culpa os funcionários do Palácio de Buckingham

Harry deu um golpe nos funcionários do Palácio de Buckingham após a perda da tentativa de recurso para restaurar seu detalhe de proteção policial, que foi retirado por um comité do governo quando ele se afastou dos seus deveres reais.

De acordo com o príncipe, a sua mulher e, mais tarde, os seus filhos também foram afetados pelas alterações ao seu estatuto de segurança em 2020, quando ele e a mulher se mudaram para os EUA.

Pouco depois do veredito de sexta-feira, o Palácio de Buckingham manifestou o seu apoio à decisão do tribunal numa declaração que não mostrava qualquer indício de reconciliação, apesar das observações de Harry.

A declaração do Palácio afirmou que a questão tinha sido meticulosamente examinada pelos tribunais "com a mesma conclusão alcançada em todas as ocasiões".

Harry alega que a decisão de retirar a sua segurança foi tomada sob a direção de funcionários do palácio, num esforço para o controlar a ele e à sua mulher, apesar de colocar a sua segurança em risco.

"O que estou a lutar para perdoar, e o que provavelmente sempre lutarei para perdoar, é a decisão que foi tomada em 2020 que afeta todos os meus dias, e que está conscientemente colocando a mim e minha família em perigo", disse Harry.

Em 2020, um comité governamental decidiu que as medidas de segurança de Harry deveriam ser decididas caso a caso sempre que ele visitasse o Reino Unido.

Para Harry, esta é uma questão que pode ser resolvida. O Rei poderia resolver a questão da segurança saindo do caminho e deixando os especialistas tomarem a decisão, disse ele.

De acordo com seu advogado, Harry e sua esposa, Meghan, duquesa de Sussex, haviam se afastado de seus papéis oficiais na família em 2020 porque não sentiam que estavam "sendo protegidos pela instituição".

Shaheed Fatima KC disse ao juiz que a "vida de Harry está em jogo".

Mas, de acordo com um comitê do Home Office que tomou a decisão, não havia "nenhuma base para o apoio de segurança com financiamento público para o duque e a duquesa na Grã-Bretanha".

O príncipe apelou ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e à ministra do Interior, Yvette Cooper, para que ajudem a rever o processo.

"Quer sejam o governo, quer sejam a família real, quer sejam o meu pai, a minha família, apesar de todas as nossas diferenças, não querem apenas garantir a nossa segurança?"