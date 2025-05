Gaza: grupos de ajuda humanitária reportam pilhagens perante ameaça de fome generalizada

PUBLICIDADE

Os residentes locais e os trabalhadores humanitários relataram um aumento da pilhagem de armazéns de abastecimento no norte de Gaza, numa altura em que as condições no terreno continuam a deteriorar-se, pouco mais de dois meses após o início do bloqueio israelita.

Testemunhas oculares, organizações de ajuda humanitária e comunicações internas partilhadas entre o pessoal de segurança que trabalha para grupos humanitários disseram à comunicação social que indivíduos armados e desarmados têm entrado à força em armazéns, padarias e lojas desde quarta-feira.

O bloqueio mantém-se desde que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pôs fim ao último cessar-fogo com o Hamas, em março. Em consequência, o enclave densamente povoado, com mais de dois milhões de habitantes, mergulhou naquela que é considerada a maior crise humanitária desde o início do conflito há quase 19 meses.

As autoridades israelitas afirmam que as restrições e a pressão militar se destinam a forçar o Hamas a libertar os 59 reféns que se acredita estarem ainda em cativeiro - 24 dos quais presumivelmente mortos - e a desmantelar as infraestruturas militantes da organização.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já declarou que a privação de alimentos aos civis como tática de guerra constitui um crime de guerra.

As agências de ajuda humanitária alertaram para o facto de a população civil de Gaza estar agora à beira da fome. Há preocupações crescentes de que a escalada de desespero possa levar à rutura total da ordem social. Embora as pilhagens tenham ocorrido periodicamente durante a guerra, os trabalhadores humanitários observam que os incidentes desta semana marcam uma mudança significativa, sendo mais caóticos e estendendo-se mais aos centros urbanos.

Palestinianos caminham junto ao centro de distribuição de ajuda humanitária da UNRWA, a agência da ONU que ajuda os refugiados palestinianos, em Jabaliya, Faixa de Gaza

Saqueadores procuram alimentos e material médico

A última vaga de pilhagens teve início na quarta-feira à noite na cidade de Gaza, na sequência de informações de que tinham chegado ao norte camiões humanitários provenientes da região sul. Um trabalhador humanitário disse que indivíduos armados atacaram uma padaria com base em rumores de que esta continha reservas alimentares.

Quando se verificou que estava vazia, o grupo começou a saquear uma sopa dos pobres gerida por uma agência internacional de ajuda humanitária no campo de refugiados de al-Shati, de acordo com uma atualização de segurança divulgada nessa noite.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) informou que o seu pessoal foi retirado em segurança na quarta-feira, depois de milhares de pessoas terem invadido o seu gabinete na cidade de Gaza e levado material médico. Louise Wateridge, funcionária sénior de emergência da UNRWA, descreveu a pilhagem como "o resultado direto de uma privação insuportável e prolongada".

As pilhagens continuaram até à noite de sexta-feira. De acordo com três testemunhas, dezenas de homens armados forçaram a entrada em pelo menos dois armazéns da ONU, ultrapassando a polícia e os guardas locais encarregados de os proteger. Os armazéns já estavam em grande parte esgotados antes dos assaltos.

"Havia bandos organizados", disse Ahmed Abu Awad, um residente do oeste da cidade de Gaza, onde ocorreram alguns dos incidentes.

Outro habitante local, Yahya Youssef, disse ter observado duas noites consecutivas de confrontos armados entre saqueadores e forças de segurança nas ruas da zona ocidental da cidade de Gaza, perto de instalações utilizadas pela ONU e por organizações humanitárias.

Ataques israelitas durante a noite matam pelo menos 17 palestinianos

Os ataques aéreos israelitas realizados durante a noite na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, mataram pelo menos 17 palestinianos, de acordo com os registos hospitalares locais.

Um dos ataques teve como alvo uma casa no campo de refugiados da cidade, matando 11 membros da mesma família, confirmou o Hospital Nasser. Entre as vítimas encontravam-se três mulheres e três crianças, incluindo dois irmãos, um com um ano e outro com apenas um mês de idade, informou o hospital.

Outro ataque aéreo atingiu uma casa na zona de Batn al-Samin, em Khan Younis. Além disso, mais duas pessoas foram dadas como mortas num ataque separado a outra casa na cidade, acrescentou o hospital.