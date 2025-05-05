Houthis do Iémen anunciam bloqueio aéreo a Israel

Os rebeldes apoiados pelo Irão no Iémen anunciaram no domingo à noite a imposição de um bloqueio aéreo total a Israel, no que descreveram como uma resposta à decisão do governo israelita de expandir as suas operações militares na Faixa de Gaza.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Numa declaração difundida pelos seus meios de comunicação social, o porta-voz dos Houthi, Brigadeiro-General Yahya Saree, apelou às companhias aéreas internacionais para que levassem a sério o aviso, a fim de preservar a segurança dos seus viajantes, afirmando que a decisão entrava em vigor imediatamente.

Sareei disse: “Vamos impor o cerco, visando repetidamente os aeroportos israelitas, especialmente o Aeroporto Internacional de Lod (Ben Gurion), perto de Tel Aviv”.

“Não aceitaremos a continuação do estado de ilegalidade que Israel está a tentar impor aos países árabes, principalmente ao Líbano e à Síria”, acrescentou o comunicado.

O anúncio foi feito na sequência do lançamento de um míssil pelo grupo tendo como alv o principal aeroporto internacional de Israel, cujo impacto junto a uma estrada de acesso provocou o pânico entre os passageiros.

O ataque ao aeroporto internacional Ben-Gurion ocorreu horas antes de o Conselho de Ministros israelita se pronunciar sobre a intensificação das operações militares em Gaza. O exército estava a mobilizar dezenas de milhares de reservistas, disse o chefe do estado-maior de Israel, tenente-general Eyal Zamir.

Related Míssil proveniente do Iémen atinge o aeroporto Ben Gurion em Telavive

O exército de Israel disse que foi a primeira vez que um míssil atingiu o aeroporto desde o início da guerra em Gaza. Os militares revelaram que os resultados iniciais indicam que a causa provável foi um problema técnico com o intercetor.

O serviço de paramédicos de Israel, Magen David Adom, disse que quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade.

Várias companhias aéreas internacionais cancelaram ou adiaram voos. A guerra com o Hamas em Gaza e depois com o Hezbollah no Líbano levou a que uma série de companhias aéreas tenham suspendido os voos para Israel, mas muitos tinham sido retomados nos últimos meses.

Israel prometeu responder ao ataque dos Houthi de forma "sete vezes" superior.

Os rebeldes Houthi têm disparado contra Israel desde o início da guerra com Gaza, a 7 de outubro de 2023. Os mísseis foram, na sua maioria, intercetados, embora alguns tenham penetrado nos sistemas de defesa antimísseis de Israel, causando danos.

Israel ripostou contra os rebeldes no Iémen.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que os EUA estão a apoiar as operações israelitas contra os Houthis.

“Não é bang, bang, e acabámos, mas vai haver bang”, afirmou. Numa declaração posterior, acrescentou que Israel responderia aos Houthis “e, num momento e local à nossa escolha, aos seus mestres do terror iraniano”.