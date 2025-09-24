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As armas decidem quem sobrevive, diz Zelenskyy na Assembleia Geral da ONU

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, discursa na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, quarta-feira, 24 de setembro de 2025.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, discursa na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Direitos de autor  Richard Drew/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Richard Drew/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
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"Não há garantias de segurança sem amigos e armas", afirmou o presidente da Ucrânia no seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, na quarta-feira. "Se uma nação quer paz, tem de trabalhar com armas, porque as armas decidem quem sobrevive", sublinhou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, considerou as Nações Unidas ineficazes para as nações em guerra, afirmando que "só nós podemos garantir a nossa própria segurança", alertando para a "corrida ao armamento mais destrutiva" da humanidade, impulsionada pela inteligência artificial e pela guerra dos drones.

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"O que é que o Sudão, a Somália, a Palestina ou qualquer outro povo que vive em guerra pode esperar da ONU? Durante décadas, apenas declarações", disse o presidente da Ucrânia, criticando as instituições internacionais pela falta de ação.

Num discurso de palavras fortes, o líder ucraniano disse que "não há garantias de segurança, exceto amigos com armas", afirmando que as armas determinam a sobrevivência e que o direito internacional só funciona com "amigos poderosos que estejam verdadeiramente dispostos a defendê-lo".

"E mesmo isso não funciona sem armas", sublinhou.

"É uma questão de tempo até os drones combaterem os drones"

O presidente da Ucrânia dedicou grande parte do seu tempo no púlpito ao que descreveu como "a corrida ao armamento mais destrutiva da história da humanidade".

"As armas estão a evoluir mais rapidamente do que a nossa capacidade de nos defendermos", disse Zelenskyy, acrescentando: "Agora, há dezenas de milhares de pessoas que sabem como matar profissionalmente utilizando drones".

"Parar este tipo de ataque é mais difícil do que parar uma arma, uma faca ou uma bomba, foi isto que a Rússia trouxe com a sua guerra".

O presidente ucraniano admitiu que, no passado, apenas os países mais fortes podiam utilizar drones, uma vez que estes eram caros e complexos. No entanto, a situação mudou e mesmo os drones mais simples podem agora voar milhares de quilómetros.

"A tecnologia de guerra já não se preocupa com a geografia, está agora a remodelar-se", afirmou, alertando que o mundo está a avançar demasiado devagar para se proteger.

"É apenas uma questão de tempo até que os drones combatam drones, ataquem infraestruturas críticas e atinjam pessoas sozinhos", afirma.

"Totalmente autónomos e sem humanos envolvidos, exceto os poucos que controlam os sistemas de IA. Estamos a viver a corrida ao armamento mais destrutiva da história da humanidade porque, desta vez, inclui a inteligência artificial".

Zelenskyy apelou aos líderes para agirem agora e apoiarem a Ucrânia na guerra da Rússia contra o seu país.

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A Ucrânia não tem outra opção senão construir drones para "proteger o nosso direito à vida".

"Os factos são simples: travar esta guerra agora e travar a corrida ao armamento global é mais barato do que construir jardins de infância subterrâneos ou bunkers maciços para infraestruturas críticas mais tarde", disse.

"Parar Putin agora é mais barato do que tentar proteger cada porto e cada navio de terroristas com drones marítimos. Parar a Rússia agora é mais barato do que pensar quem será o turista a criar um simples drone com uma ogiva nuclear", afirmou Zelenskyy.

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