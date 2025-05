De Euronews

PUBLICIDADE

Os caças israelitas efetuaram uma série de violentos ataques a aldeias ao redor da cidade de Nabatieh, no sul do Líbano. Uma fonte do exército do Estado hebreu disse que os aviões de guerra levaram a cabo o que descreveu como um ataque muito importante, confirmando o que fontes da comunicação social israelita disseram ser pelo menos 20 raides que atingiram locais do Hezbollah em duas vagas.

Estima-se que estes locais possam ter sido depósitos de armas pertencentes à organização, confirmado por uma fonte de segurança israelita que disse que o alvo foi um complexo militar em Nabatieh que contém túneis e armas para o Hezbollah.

O Comando Norte do exército israelita garantiu que Telavive vai continuar a sua política ofensiva contra o arqui-inimigo de Israel, que se encontra em declínio após o assassinato do seu secretário-geral Hassan Nasrallah e a mudança no panorama regional após a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, condenou os ataques e apelou ao fim destas violações, comprometendo-se a envidar todos os esforços para "acelerar a concretização da retirada israelita do território libanês".