Pouco depois de ter feito a sua primeira aparição no Vaticano, na quinta-feira, os líderes de todo o mundo enviaram mensagens de felicitações ao novo Papa, Robert Francis Prevost, de 69 anos, que escolheu o nome papal de Leão XIV.

Prevost, natural de Chicago mas também cidadão peruano, é o primeiro cidadão americano a ocupar o cargo de chefe da Igreja Católica Romana. Há muito que existia um tabu em relação a um Papa norte-americano, dado o peso geopolítico do país na esfera secular.

O presidente dos EUA , Donald Trump, escreveu na Truth Social que está ansioso por conhecer o novo pontífice e disse que é "uma honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção, e que grande honra para o nosso país".

O vice-presidente JD Vance está certo de que "milhões de católicos americanos e outros cristãos rezarão pelo seu trabalho bem sucedido à frente da Igreja", escreveu numa publicação no X.

Um pontificado de paz

O pontificado do Papa Leão parece estar centrado no tema da paz, a exemplo do seu primeiro discurso público, proferido da varanda da Basílica de São Pedro.

"Gostaria que esta saudação de paz entrasse nos vossos corações, chegasse às vossas famílias e a todas as pessoas, onde quer que estejam; e a todos os povos, e a toda a terra: a paz esteja convosco", disse o pontífice.

Este sentimento foi refletido em muitas das mensagens de felicitações dos líderes mundiais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, considerou a eleição do Papa um "momento histórico" e desejou que "este novo pontificado seja um pontificado de paz e esperança".

O primeiro-ministro do Reino Unido , Keir Starmer, também classificou a eleição como um "momento importante" e disse que a Santa Sé "tem um papel especial a desempenhar na união de pessoas e nações para abordar as principais questões do nosso tempo".

"Este é um momento profundamente comovente", disse o presidente da Polónia, Andrzej Duda. "Na Polónia, vivemos este momento com grande emoção e esperança".

Um tempo de conflito e agitação

O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis felicitou o novo Papa e afirmou que a sua liderança surge numa altura em que o "mundo enfrenta desafios profundos, mas também grandes oportunidades de unidade, compaixão e diálogo entre os povos e as religiões".

Por sua vez, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez espera que o pontificado possa reforçar "o diálogo e a defesa dos direitos humanos".

"Num tempo marcado por conflitos e agitação, as suas palavras da Loggia das Bênçãos são um forte apelo à paz, à fraternidade e à responsabilidade", escreveu a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, felicitou o Papa Leão XIV pela sua eleição e disse esperar "um apoio moral e espiritual contínuo do Vaticano nos esforços da Ucrânia para restaurar a justiça e alcançar uma paz duradoura".

"A Ucrânia valoriza profundamente a posição coerente da Santa Sé na defesa do direito internacional, condenando a agressão militar da Federação Russa contra a Ucrânia e protegendo os direitos dos civis inocentes", acrescentou.

Uma paz desarmada e desarmante

A presidente da Comissão Europeia , Ursula von der Leyen, deseja que o "pontificado do Papa Leão XIV seja guiado pela sabedoria e pela força, enquanto ele lidera a comunidade católica e inspira o mundo através do seu compromisso com a paz e o diálogo".

E António Costa, presidente do Conselho Europeu, disse que "em tempos de divisão e incerteza, a sua liderança espiritual pode ajudar a inspirar unidade, compaixão e paz".

Quando questionado sobre como interpretava a mensagem do pontífice de uma "paz desarmada e desarmante", Costa disse à Euronews que a mensagem era "moral", mas admitiu que "num mundo ideal, não precisaríamos de armas, porque não teríamos ameaças".

"Infelizmente, na vida real, há ameaças. Temos de nos defender. E o que aprendemos é que a paz sem defesa é uma ilusão", acrescentou.

O secretário-geral das Nações Unidas , António Guterres, afirmou que o mundo "precisa das vozes mais fortes a favor da paz, da justiça social, da dignidade humana e da compaixão" e acrescentou que a ONU espera trabalhar em conjunto com a Santa Sé "para promover a solidariedade, fomentar a reconciliação e construir um mundo justo e sustentável para todos".