No seu primeiro fim de semana como pontífice, o Papa Leão XIV iniciou o seu ministério com um encontro privado com os cardeais presentes em Roma, no sábado de manhã. O encontro, que decorreu à porta fechada e durou cerca de duas horas, representou um primeiro momento de confronto com o Colégio dos Cardeais, menos de dois dias após a sua eleição.

Na primeira parte do encontro, o Papa partilhou reflexões pessoais e depois abriu um momento de partilha com os cardeais. Prevost exprimiu o seu conforto por ser acompanhado pelos cardeais na sua missão, recordando-lhes que, embora o jugo da responsabilidade papal seja pesado, o Senhor nunca o deixa só.

"O Papa, começando com São Pedro e terminando comigo, seu indigno sucessor, é um humilde servidor de Deus e dos seus irmãos e irmãs. Isto foi bem demonstrado pelos exemplos de tantos dos meus predecessores, mais recentemente o do próprio Papa Francisco, com o seu estilo de plena dedicação no serviço e de sóbria essencialidade na vida", disse Leão XIV.

"Retomemos esta preciosa herança e retomemos o caminho, animados pela mesma esperança que nasce da fé", acrescentou o Papa, reflectindo sobre a continuidade da missão da Igreja.

Il primo ritratto ufficiale di Papa Leone XIV con la sua firma pubblicato dal Vaticano

Na primeira homilia do Papa recém-eleito, na sexta-feira, já dava a entender o caminho a seguir, mas outras indicações surgiram perante os cardeais quando Leão XIV explicou as razões da escolha do nome pontifício.

Prevost explicou que se deve, antes de mais, ao facto de a Igreja ser hoje chamada a "responder a uma nova revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho".

Neste sentido, recordou Leão XIII, o último Papa do século XIX e autor de várias encíclicas, nomeadamente a Rerum Novarum, na qual convidava a Igreja a ocupar-se dos trabalhadores e das questões sociais.

No domingo, 11 de maio, Leão XIV dirigirá pela primeira vez o Regina Coeli na Praça de São Pedro, um encontro aguardado com grande expetativa pelos fiéis e não só, entre a oração e a curiosidade de captar os primeiros sinais do seu estilo pastoral.

Depois , no domingo, 18 de maio, o Papa presidirá à missa de início do seu pontificado, para a qual são esperados cerca de 250.000 fiéis e dirigentes de todo o mundo.

Parolin sobre o Papa Leão XIV: ele tem bem presentes os problemas do mundo atual

"O 'fanatismo' do povo de Vicenza a meu favor (humanamente compreensível, penso eu) deve ser superado no final de acordo com uma lógica diferente, de fé e de Igreja", escreveu o Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e considerado um dos mais "papáveis" do Conclave, numa carta ao Giornale di Vicenza, após a eleição de Leão XIV.

"Creio não estar a revelar nenhum segredo se escrever que um aplauso muito longo e caloroso se seguiu a essa 'aceitação' que o tornou o 267º Papa da Igreja Católica".

No texto, há uma primeira reflexão após o Conclave, feita pelo cardeal de origem veneziana, nascido em Schiavon, na província de Vicenza.

"Estamos imensamente gratos ao Senhor que não abandona a Igreja [...] e ao Papa Leão XIV por ter aceitado o seu chamamento", escreveu Parolin, elogiando a "serenidade" e o "sorriso ameno" do novo Papa, e recordando a sua experiência como bispo no Peru e à frente do Dicastério para os Bispos.

"Se ele foi eleito num curto espaço de tempo, significa que houve uma convergência. É uma bela indicação e também uma grande responsabilidade", disse à TV2000 o Cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

Zuppi sublinhou o valor da humildade, citando Santo Agostinho e elogiando o "sentido de mansidão e a grande capacidade de escuta" do novo pontífice. E sobre aqueles que o apontaram como um dos papabili , respondeu ironicamente a outros meios de comunicação italianos: "Primeiro o scudetto de Bolonha!", referindo-se à equipa de futebol em ascensão nas últimas épocas.

Cardeais sobre a eleição de Prevost

No plano internacional, o cardeal Jean-Claude Hollerich rejeitou a ideia de uma escolha "anti-Trump".

"Não elegemos um papa anti-Trump. Escolhemos um discípulo de Jesus. Trump vai passar, Leão XIV vai durar mais tempo", disse o cardeal luxemburguês ao jornal Avvenire, prevendo um pontificado em continuidade com Francisco e baseado na sinodalidade.

O arcebispo de Nova Iorque, Timothy Dolan, por outro lado, disse à CNN a sua surpresa, também pessoal, com a eleição de Prevost.

"No início considerei-o periférico, depois apercebi-me que o que sabia dele era estelar, se pouco", disse o cardeal, que foi dado pela imprensa como o kingmaker na eleição do seu colega norte-americano.

Dolan disse que nas Congregações Gerais que precederam o Conclave, o perfil do futuro Leão XIV cresceu dia após dia, conquistando a confiança de um número crescente de cardeais.

"A reunião desta manhã correu muito bem. Falámos também da necessidade de tornar a Igreja mais colegial. É um Papa muito bom e teve muito mais de 100 votos", acrescentou o cardeal de Madagáscar, Désiré Tsarahazana, arcebispo metropolitano de Toamasina, à saída do primeiro encontro do novo Papa com os cardeais.