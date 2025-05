De Euronews

Depois de anos de um discurso nacionalista que também se opunha à etnia húngara, o líder de extrema-direita da Aliança para a União dos Romenos (AUR), George Simion, luta por todos os votos para garantir a sua vitória nas eleições presidenciais de domingo.

Como parte da sua estratégia, recalibrou a sua plataforma política nacionalista e está agora a apelar à comunidade húngara - conhecida pela sua abordagem disciplinada em matéria de voto - e ao seu partido.

Ao mesmo tempo, encontra-se a cortejar o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para uma futura aliança política na UE, aproveitando a forte influência de Budapeste sobre a comunidade húngara romena.

Apesar de ter conquistado uma vitória significativa na primeira volta, a vitória de Simion no próximo domingo ainda não é um dado adquirido, de acordo com as últimas sondagens na Roménia.

Recentemente, Simion tem abordado ativamente as suas posições políticas, rejeitando os rótulos que a cena política europeia lhe tem atribuído. Diz agora que não é um eurocético nem um político pró-russo e que está farto dos nomes que são usados para o designar, sobretudo no estrangeiro.

"Sou um eurorrealista", disse Simion, à Euronews. "Queremos uma Europa das Nações e eu sou a pessoa que mais lutou, antes de entrar na política, contra a propaganda russa."

No contexto de uma ofensiva pública de charme junto de Orbán e da comunidade húngara na Roménia, fontes políticas em Budapeste disseram à Euronews que enviados da campanha de Simion estiveram e estão em contacto com o governo de Orbán, antes da votação decisiva do próximo domingo.

As aberturas a Orbán também têm sido telegrafadas por Simion desde que venceu a primeira volta das eleições presidenciais da Roménia e, agora que luta contra o candidato independente Nicusor Dan para conquistar a presidência, Simion espera que Orbán exerça a sua influência junto da comunidade húngara do outro lado da fronteira para obter os tão necessários votos.

Além disso, ao procurar uma aliança com o primeiro-ministro húngaro, se este sair vitorioso no próximo domingo, Simion espera também uma aliança mais vasta na Europa Central e de Leste, diretamente ligada ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Simion apresentou a sua doutrina de política externa numa entrevista à Euronews e à Euronews Roménia, na terça-feira, logo após ter ficado em primeiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais.

"Somos os aliados naturais do Partido Republicano dos Estados Unidos. Estamos perfeitamente alinhados ideologicamente com o movimento MAGA [Make America Great Again]. Por isso, tal como [a primeira-ministra italiana] Giorgia Meloni, vamos trabalhar muito bem com a administração Trump", destacou Simion.

"Temos muitos amigos. Conhecemo-nos e vamos colaborar, e seremos parceiros sérios dos EUA no flanco oriental da NATO. Temos eleições em maio, a 18 de maio, tanto na Roménia como na Polónia. E esperamos ter dois presidentes pró-MAGA, tanto em Bucareste, como em Varsóvia", sublinhou.

Na mesma entrevista e depois, no primeiro debate presidencial com Nicusor Dan, organizado na quinta-feira passada, Simion apelou às etnias húngaras da Roménia, que apoiaram o candidato da coligação no poder, Crin Antonescu, na primeira volta.

A União Democrática dos Húngaros na Roménia (UDMR em romeno/RMDSZ em húngaro) é parte integrante da coligação governamental.

Numa mudança importante nas suas opiniões políticas, Simion disse que “os húngaros, o partido UDMR, são um parceiro político sério, o único partido político sério aqui em Bucareste da coligação governamental [...], têm uma liderança profissional”.

Depois, dirigiu-se ao húngaro Orbán, que tem uma forte influência sobre a comunidade húngara na Roménia.

“Gostaria, em muitos aspetos, de seguir as pisadas de Viktor Orbán”, rematou Simion. “É claro que temos algumas linhas vermelhas, é claro que as nossas posições diferem em alguns aspetos, mas Viktor Orbán provou que luta pela família, pela democracia e pelo cristianismo nas instituições da UE, por isso, serão nossos parceiros, tanto o Fidesz, como a UDMR.”

Os candidatos presidenciais Nicusor Dan e George Simion durante um debate eleitoral em direto na Euronews Roménia antes da segunda volta, em Bucareste, 8 de maio de 2025 AP Photo/Vadim Ghirda

No primeiro debate presidencial organizado pela Euronews Roménia, em Bucareste, na passada quinta-feira, foi ainda mais longe, afirmando que “muitas das posições de Orbán, não todas, serão políticas de Estado também na Roménia”, o que deve ter sido uma surpresa para a sua base conservadora e nacionalista no país.

Afirmou ainda que "os húngaros são bons cidadãos da Roménia” e que aqueles que tentam criar uma clivagem entre húngaros e romenos "devem ir para o caixote do lixo da História".

“Quero dizer àqueles que pensam que podem continuar a alimentar esta fantasia, o conflito entre romenos e húngaros, que o seu tempo já passou.”

“Este é o momento de uma Europa das Nações, uma Europa cristã, na qual lutaremos pelo nosso direito a ser cidadãos europeus”, disse Simion, no debate.

"Estamos totalmente de acordo", diz Orbán

As declarações de Simion à Euronews e à Euronews Roménia foram amplamente divulgadas pelos meios de comunicação húngaros. No dia seguinte ao debate presidencial, Orbán fez referência a Simion num discurso, dizendo: “estamos totalmente de acordo”. Depois, o primeiro-ministro húngaro afirmou, numa publicação no X, que, embora “as eleições na Roménia não nos digam respeito... asseguramos ao povo romeno e ao seu futuro presidente: a Hungria defende a unidade e não a divisão”.

“Não apoiaremos qualquer forma de isolamento político contra a Roménia ou os seus dirigentes. Os romenos podem contar com os húngaros na sua luta pelo cristianismo e pela soberania”, sublinhou Orbán.

Simion respondeu imediatamente no Twitter: “Temos uma luta para vencer juntos”.

No entanto, a declaração de Orbán provocou uma reação imediata do presidente da UDMR/RMDSZ, Kelemen Hunor, que respondeu num vídeo no Facebook, no domingo, dizendo que “Simion não é amigo dos húngaros e nunca será”.

Recordando a multiplicidade de ações de Simion contra o recurso à língua húngara e aos símbolos nacionais do país na Roménia, ao passo que os direitos da comunidade romena na Ucrânia são o princípio central de Simion para não apoiar a Ucrânia - e uma narrativa-chave do Kremlin propagada pelo aliado de Simion, Calin Georgescu, que quase ganhou as eleições em dezembro passado - Kelemen Hunor disse: “George Simion não é um soberanista; é um charlatão.”

“Cada célula [do seu corpo] representa o princípio de que os húngaros não têm lugar na Roménia.”

Hunor acrescentou ainda que quem não sabe quem é Simion deve acompanhar a sua violência física e verbal no parlamento romeno, onde a AUR tem atuado como uma oposição vocal.

Mais tarde, no domingo, Orbán disse ter falado com Hunor por telefone, reiterando que a Hungria não interfere nas eleições na Roménia e que, em última análise, a posição do partido húngaro prevalece neste debate: “o governo húngaro considera que a posição da União Democrática dos Húngaros da Roménia é decisiva, o interesse dos húngaros da Transilvânia é indicativo”.

“Sempre cooperámos com todos os líderes romenos, de todas as épocas, para o progresso da vida e da existência dos húngaros da Transilvânia”, disse Orbán.

No passado, os políticos do partido Fidesz, atualmente no poder na Hungria, acusaram Simion de ser anti-húngaro. Em 2024, o Fidesz retirou-se das negociações para integrar o grupo eurocético dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) no Parlamento Europeu, depois de o partido AUR de Simion ter aderido ao bloco.

"O Fidesz nunca partilhará um grupo com um partido deste tipo no Parlamento Europeu. Não é negociável", afirmou o líder do grupo parlamentar do Fidesz, Máté Kocsis, em junho de 2024. Mais tarde, o porta-voz do governo húngaro, Zoltán Kovács, também classificou o AUR como anti-húngaro.

A comunidade étnica húngara da Roménia conta com mais de um milhão de pessoas, a maioria localizada na região da Transilvânia, entre as quais Orbán continua a ser muito popular e respeitado.

Todos os governos húngaros, incluindo o de Orbán, têm sido historicamente aliados firmes da UDMR/RDMSZ e apoiantes estratégicos da comunidade húngara na Roménia.