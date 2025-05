Magnata tailandês e engenheiros acusados de provocar queda fatal de edifício em Banguecoque

PUBLICIDADE

Um proeminente construtor tailandês, juntamente com engenheiros, projetistas e construtores, entregou-se à polícia na sexta-feira para enfrentar acusações de negligência criminal relacionadas com o colapso fatal de um arranha-céus em Banguecoque, causado pelo terramoto de 28 de março na vizinha Myanmar.

Premchai Karnasuta, presidente da Italian-Thai Development Co, foi um dos 17 indivíduos acusados de "negligência profissional causadora de morte", anunciou o subchefe da polícia de Banguecoque, Noppasin Poonsawat, numa conferência de imprensa.

Noppasin confirmou que as pessoas que se apresentaram às autoridades na sexta-feira negaram formalmente as acusações.

Muitos dos acusados tinham anteriormente negado publicamente as acusações, na sequência do crescente escrutínio dos meios de comunicação social tailandeses.

O colapso do edifício do Gabinete de Auditoria do Estado, que estava a ser construído, causou 92 mortos e deixou várias pessoas ainda por encontrar.

Foi o único edifício na Tailândia a desabar durante o terramoto, que devastou partes de Myanmar e fez mais de 3.700 mortos. Embora as operações de salvamento tenham terminado, os esforços de identificação dos restos mortais por ADN vão continuar, de modo a concluir o processo.

Noppasin declarou que a análise dos peritos e as provas sugerem que a construção não cumpria as normas de construção ou as normas estruturais.

Segundo o Bangkok Post, as investigações revelaram "falhas estruturais no poço do elevador central e betão e aço de qualidade inferior".

Os órgãos de comunicação social tailandeses têm noticiado quase diariamente alegadas irregularidades no projeto, incluindo documentação duvidosa e lapsos processuais.

Grande parte da atenção centrou-se na empresa comum da Italian-Thai Development com a China Railway No 10, uma empresa chinesa envolvida em projetos de infraestruturas globais.

Entre os acusados encontra-se Zhang Chuanling, um executivo chinês e diretor da empresa em questão.

Zhang foi detido no mês passado sob alegações distintas de violação do direito comercial tailandês, por alegadamente utilizar representantes tailandeses para controlar ilegalmente a empresa comum. Três cidadãos tailandeses foram igualmente detidos por esse motivo.

Na quinta-feira, o Tribunal Penal emitiu mandados de captura para os 17 indivíduos. Noppasin confirmou que 15 pessoas se entregaram na manhã de sexta-feira e que as duas restantes deverão fazê-lo no final do dia.

Este não é o primeiro contacto de Premchai com a lei. Em 2019, foi condenado por caça furtiva de animais selvagens protegidos e cumpriu quase três anos de prisão.

Foi considerado culpado depois de os guardas florestais terem descoberto o seu grupo num santuário de vida selvagem com as carcaças de vários animais raros, incluindo uma pantera negra cuja carne tinha sido cozinhada.

O terramoto devastou vastas áreas do centro de Myanmar, causando grandes danos em Mandalay e na capital Naypyitaw.