María José Estupiñán estava em casa com a mãe, no dia 15 de maio, na cidade colombiana de Cúcuta, perto da fronteira com a Venezuela, quando um homem que tocou à campainha, dizendo ser um entregador ao domicílio, disparou vários tiros contra ela. A estudante universitária de 22 anos já tinha sido vítima de violência de género e tinha apresentado queixa contra o agressor. Um dia antes do seu assassinato, o Ministério Público deu razão à queixosa: o seu ex-companheiro foi condenado a indemnizá-la em 30 milhões de pesos colombianos, cerca de 6.390 euros. O crime está a ser investigado como feminicídio.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Estupiñán, de acordo com vários meios de comunicação locais e internacionais, era uma criadora de conteúdos ou "influenciadora". Uma análise da sua conta principal no Instagram, agora fechada ao público, mostra 7.011 seguidores no momento da redação deste artigo; um número algo baixo para um país com mais de 50 milhões de habitantes . As suas outras contas associadas, que vendem fatos de banho, sapatos e roupa desportiva para mulheres, têm mais 7.720 utilizadores.

O seu caso poderia ter passado relativamente despercebido na maré de feminicídios na Colômbia, com 745 casos registados em 2024 , de acordo com dados da Provedoria de Justiça, incluindo 44 raparigas e 11 mulheres trans. Mas vários meios de comunicação social encontraram paralelos com outro assassínio perpetrado apenas 48 horas antes, no outro lado da América Latina.

Valeria Márquez estava em direto na sua conta do TikTok e no seu salão de beleza em Zapopan, localizado na área metropolitana da cidade de Guadalajara, no centro do México. A influenciadora e modelo de 23 anos dirigia-se aos seus seguidores (554.000 no Instagram e cerca de 100.000 na sua conta TikTok, agora encerrada) quando um homem armado entrou, perguntou o seu nome e disparou em direto, à vista dos seguidores de Márquez. O Ministério Público do Estado de Jalisco também está a tratar este caso como um femicídio.

O Peru e a República Dominicana têm casos semelhantes

A semelhança nas idades, perfis e exposição pública nas redes de Márquez e Estupiñán levou a inúmeras comparações entre os dois casos, apesar da diferença no número de seguidores entre os dois. Também o alegado "modus operandi" dos assassinos, com a hipotética contratação de pistoleiros para assassinar os seus ex-companheiros, que ainda está a ser investigado pelas autoridades de ambos os países. Será que se trata, de facto, de um boom de crimes machistas contra as mulheres latino-americanas criadoras de conteúdos?

"É preciso conjeturar que estes feminicídios estão longe de ser uma mera coincidência", diz Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista, ex-diretora do CONICET na Argentina. "É precisamente a exposição pública destas mulheres e a sua capacidade de influência que acentuaram o desejo do seu extermínio. A autoria, pelo menos intelectual, destas atrocidades deve ser procurada em sujeitos ou organizações carregadas de ódio contra as representações atribuídas às vítimas".

A Euronews compilou outros casos semelhantes ocorridos na América Latina nos últimos dois anos. O primeiro é o de Marilyn Martínez, uma "tiktoker" peruana de 29 anos: foi assassinada pelo seu companheiro no bairro de San Borja, na capital, Lima, a 16 de janeiro de 2023. Martínez já o tinha denunciado quando tinha 17 anos de idade por agressão física, tal como María José Estupiñán. A jovem tinha mais de 700.000 seguidores na rede social chinesa, onde carregava vídeos de estilo de vida com o seu suposto assassino.

Três meses mais tarde, Chantal Jiménez, cidadã da República Dominicana, morreu às mãos do seu ex-companheiro de 25 anos: a segunda tentativa em poucos dias. Segundo o dominicano 'Listín Diario', a jornalista, atriz e empresária, muito popular no Instagram, já tinha uma ordem de proteção do Ministério Público, tal como a maioria dos casos acima referidos. Denúncias anteriores, apresentadas em três países latino-americanos diferentes, não evitaram suas mortes. "O grave problema que enfrentamos na América Latina é a falta de prevenção adequada, mesmo quando os órgãos judiciais atuam", diz Dora Barrancos. "Deveria haver políticas de atendimento aos denunciantes e baterias de dispositivos que deveriam ser utilizados: pulseiras e outros dispositivos electrónicos para os agressores (...) Em situações de muito alto risco, a custódia permanente da vítima e, eventualmente, prisões preventivas com tratamento psicológico [para os agressores].

A advogada mexicana Patricia Olamendi, especialista em violência de género, co-fundadora da Red de Mujeres en Plural e autora da investigação governamental "Feminicidio en México", denuncia a impunidade com que estes assassinatos ocorrem. "Tenho dito e mantido que o feminicídio está anunciado. As autoridades não ouvem. É anunciado quando uma mulher vem denunciar; é anunciado quando ela diz 'fui espancada por esta pessoa e ele disse-me que me ia matar'; quando a mulher chega ao hospital com lesões graves.... Um estudo que fizemos há três ou quatro anos mostrou que quase 40 por cento das mulheres que tinham procurado ajuda por ameaças de morte tinham sido assassinadas.

A grande popularidade dos denunciantes tornou visível um problema que se estende de um extremo ao outro da América Latina. De acordo com o último boletim do Observatório da Igualdade de Género para a América Latina e as Caraíbas, CEPAL, pelo menos 3.897 mulheres foram vítimas de femicídio em 27 países e territórios da região em 2023. Entre os países com as taxas mais altas de femicídio estão Honduras (7,2 casos por 100.000 mulheres), República Dominicana (2,4) e Brasil (1,4), embora esses números variem dependendo do ano, se os países mantêm esses registros atualizados ou as agências, nem sempre governamentais, que os contam.

No entanto, apesar da visibilidade do problema gerado pelos assassinatos desses criadores de conteúdo, Dora Barrancos acredita que isso pode gerar um efeito de contágio. "Há uma preocupação com o que em sociologia se chama de "efeito demonstrativo": um determinado comportamento tem a capacidade de induzir emulação múltipla, especialmente através do uso de redes absolutamente amplificadoras. O ódio parece mais eficaz do que as mensagens em contrário, devido ao 'clima dos tempos' autoritário e reificador. Isto é possível graças a uma militância mais ativa das agências contra os direitos das mulheres, dos dissidentes, dos povos indígenas (...) Um modelo fascista renovado que nos preocupa mais a nós, feministas", conclui a socióloga.

Related Dois colaboradores da presidente da Câmara da Cidade do México mortos num ataque à luz do dia

Os "narco-influenciadores", outro problema crescente

Outra das grandes feridas abertas na América Latina, o narcotráfico, tem-se entrelaçado com a popularidade das mulheres criadoras de conteúdos na última década. Sabrina Durán Montero, de 20 anos, ex-líder do narcotráfico chileno, mas também do TikTok, tornou-se muito popular pelos seus vídeos a partir do Centro Penitenciário Feminino (CPF), na zona sul da área metropolitana de Santiago. Conhecida como "La Ina", foi assassinada em outubro de 2023, quando já tinha cumprido a sua pena.

A porto-riquenha 'Pinky Curvy', Isadora Nieves, foi outra 'influencer' acusada em 2018 de tráfico de droga. O jornal porto-riquenho "Primera Hora" conta em várias partes como ela se tornou viral em 2015, passando pela sua entrega às autoridades e, finalmente, o seu assassinato em San Juan, a capital.

Mas será que as autoridades são capazes de distinguir se se trata de um crime motivado pelo género ou de um ajuste de contas entre gangues? Porque é que se desfazem das mulheres?", reflecte Patricia Olamendi sobre o seu papel no universo narco. "No México, teriam classificado isto como homicídio intencional, certo? Não lhe dão essa classificação [feminicídio]. Esta situação coloca estas pessoas num nível de extrema vulnerabilidade".