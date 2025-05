Dois colaboradores da presidente da Câmara da Cidade do México mortos num ataque à luz do dia

PUBLICIDADE

A secretária pessoal da presidente da Câmara Municipal da Cidade do México, Clara Brugada, Ximena Guzmán, e o assessor José Muñoz foram assassinados quando se dirigiam para o trabalho na manhã de terça-feira, informaram as autoridades do país.

Os dois foram mortos a tiro pelas 7 da manhã, hora local, numa rua movimentada do bairro Moderna da capital. Foi iniciada uma investigação sobre os seus assassínios que, segundo os peritos, apresentam as caraterísticas de um ataque do crime organizado.

É o pior ataque dos últimos anos contra funcionários públicos na capital, onde a violência política é menos comum do que noutras partes do país.

As fotografias do local do crime mostram o para-brisas de um Audi cheio de buracos de bala.

O analista de segurança mexicano David Saucedo, que questionou por que razão alguém tão importante como Guzmán não tinha um segurança, disse que os assassinatos foram provavelmente executados para pressionar a administração de Brugada.

A presidente mexicana Sheinbaum, do partido Morena, ao qual Brugada também pertence, condenou as mortes na sua conferência de imprensa matinal diária.

"Não deixaremos que este ato cobarde fique impune", disse Omar García Harfuch, o ministro da Segurança do país que sobreviveu a uma tentativa de homicídio há cinco anos quando era chefe da polícia da cidade.

Brugada prestou homenagem a Guzmán e Muñoz pouco depois das mortes, antes de prometer continuar a "luta sem tréguas contra a insegurança" da sua administração.

A presidente da Câmara Municipal da capital mexicana, que trabalhou com os dois durante anos, chamou a Guzmán uma pessoa "maravilhosa e incansável" e descreveu Muñoz como "uma das pessoas mais inteligentes" que alguma vez conheceu.

"Nós, do gabinete da cidade, estamos chocados e lamentamos a perda de dois queridos camaradas", disse Brugada.

Os homicídios na Cidade do México no primeiro trimestre de 2025 registaram um ligeiro aumento em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os assassinatos de terça-feira seguem-se aos recentes assassinatos de figuras políticas noutras partes do país, incluindo um candidato a presidente da câmara no estado de Veracruz que foi morto a tiro juntamente com três outras pessoas num comício de campanha no início deste mês.