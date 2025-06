Autarca mexicana morta a tiro, no segundo homicídio do género este ano no estado de Oaxaca

PUBLICIDADE

Homens armados mataram a tiro a presidente do município mexicano de San Mateo Piñas, no estado de Oaxaca, no sul do país.

O assassinato de Lilia Gema García Soto, na manhã de domingo, é o mais recente ataque mortal contra funcionários eleitos no México e García Soto é o segundo presidente de câmara a ser morto no estado este ano.

Testemunhas disseram aos meios de comunicação locais que homens armados chegaram de mota e invadiram a câmara municipal, disparando contra a presidente da câmara e um funcionário local, Eli García Ramírez, que estava reunido com ela.

O governador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenou o assassinato.

"Não pode haver impunidade para este incidente. Vamos colaborar com a Procuradoria-Geral do Estado para esclarecer os factos e fazer justiça. As minhas condolências à família", disse ele numa declaração publicada nas redes sociais.

De acordo com a imprensa, dois agentes da polícia municipal também ficaram feridos no ataque.

As autoridades estatais informaram que estavam a desenvolver operações no município de San Mateo Piñas e nas zonas circundantes na sequência do incidente.

"O gabinete lançou uma operação para prender os responsáveis pelo ataque", disse o governo de Oaxaca num comunicado.

A Euronews contactou a Procuradoria-Geral do Estado de Oaxaca para comentar o assunto.

A emboscada é o segundo assassinato de um presidente de câmara no estado este ano. Em maio, Mario Hernández García, presidente do município de Santiago Amoltepec, em Oaxaca, foi morto juntamente com duas outras pessoas que estavam com ele no momento do ataque.

O assassinato de García Soto também se segue à violência mortal contra funcionários públicos na capital do México. No mês passado, a secretária pessoal da autarca da Cidade do México, Clara Brugada, Ximena Guzmán, e seu assessor, José Muñoz, foram assassinados quando se deslocavam para o trabalho no centro da cidade.

Foi o pior ataque dos últimos anos contra funcionários públicos na capital, que enfrentam um risco menor de violência política em comparação com os seus homólogos noutras partes do país.

No ciclo eleitoral do ano passado, mais de 30 candidatos a cargos municipais ou estaduais foram mortos no México.

O país tem uma das taxas de homicídio mais elevadas do mundo, principalmente devido à violência impulsionada pelos cartéis de droga, de acordo com um relatório da ONU sobre homicídios de 2023.