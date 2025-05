Autarca mexicano detido no âmbito de investigação sobre local de treino de cartéis

PUBLICIDADE

O presidente da câmara de uma cidade do estado de Jalisco, no oeste do México, foi detido devido às suas alegadas ligações a um famoso local de treino de cartéis.

José Murguía Santiago foi detido no sábado no âmbito de uma investigação federal sobre o Rancho Izaguirre, onde foram encontrados ossos e roupas humanas no início deste ano.

Localizado nos arredores de Teuchitlán, cidade da qual é presidente da Câmara, o local teria sido usado pelo famoso Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG).

Em declarações aos meios de comunicação locais, o presidente da câmara negou qualquer ligação com o rancho. No entanto, os procuradores afirmam que ele sabia da sua existência e não atuou.

O local, que foi apelidado de "rancho do horror" do México, fez manchetes em março, quando as pessoas que procuravam os seus familiares anunciaram que tinham descoberto sapatos, roupas e ossos carbonizados no local, na sequência de uma denúncia.

O grupo Jalisco Search Warriors, que encontrou os objetos no rancho, chamou-lhe "campo de extermínio".

Na altura, acusaram as autoridades de não terem investigado devidamente a propriedade, que foi descoberta pela primeira vez por soldados federais em setembro.

Depois que as notícias sobre a fazenda causaram comoção em todo o México, o governo disse que iria liderar a investigação sobre o que aconteceu.

Na semana passada, o procurador-geral Alejandro Gertz sugeriu que a propriedade não havia sido usada como local de extermínio ou cremação.

A sua resposta foi recebida com frustração pelos Guerreiros de Busca de Jalisco, que alegaram que Gertz estava enganado e que a propriedade era mais do que apenas um centro de recrutamento e treinamento do cartel.

No mês passado, dois membros do coletivo, Carmen Morales e o seu filho Jaime Ramirez, foram mortos a tiro, informou o gabinete do procurador do estado de Jalisco.

Nas últimas décadas, mais de 120.000 pessoas desapareceram no México. As autoridades federais não estão a fazer o suficiente para investigar estas violações dos direitos humanos e para acabar com a impunidade que as rodeia, dizem os ativistas.