Multimilionário quer aumentar a taxa de natalidade na Polónia

PUBLICIDADE

Em 2024, nasceram na Polónia pouco mais de 250.000 crianças - o número mais baixo dos últimos dois séculos, segundo os especialistas. Apesar das inúmeras tentativas dos sucessivos governos, esta tendência preocupante não foi travada. Por isso, um empresário polaco decidiu tomar medidas.

Wladyslaw Grochowski planeia implementar uma série de iniciativas para promover a natalidade, dirigidas tanto a empregados como a clientes que compram apartamentos e hóspedes de hotéis.

Entre os incentivos propostos, contam-se celebrações gratuitas por ocasião do nascimento de uma criança e um bónus de 10 000 zlotys (cerca de 2350 euros) como forma de motivação para constituir família - no entanto, apenas os empregados do Arche podem contar com o benefício financeiro.

Arche Hotel em Varsóvia Euronews/Paweł Głogowski

"A demografia está a diminuir e a piorar constantemente. Neste momento, estamos perto do fim do mundo. Se isto continuar, a nação polaca aniquilar-se-á a si própria e não haverá necessidade de um inimigo", explica o empresáriol.

"Há pelo menos vários anos que me tenho vindo a aperceber que deveria haver uma recompensa nos hotéis por conceber um filho. E agora, com o ataque destes drones, digo que não podemos esperar mais", afirmou.

O casal que viver para ver o seu bebé nove meses após a sua estadia no hotel poderá organizar gratuitamente uma festa de família no restaurante do hotel. A primeira criança a nascer no âmbito desta iniciativa receberá também um carrinho de bebé e um enxoval do empresário. Grochowski sublinha que já se apercebeu do aumento do tráfego no negócio e está a contar com os custos que terá de suportar.

"Temos cerca de 100.000 hóspedes por mês nos hotéis. Pensei que se um décimo por ano viesse para cá com este objetivo, seriam 100 mil crianças. 100 mil vezes 1.000 são 100 milhões de zlotys. É o montante que podemos suportar. Adoraria que esse número de crianças fosse concebido", afirmou.

"O problema está provavelmente em toda a Europa e noutros países. Há uma enorme resposta em todo o mundo", reforçou o polaco.

Até agora, o programa demográfico só está disponível para os cidadãos polacos.

Demografia na Polónia Euronews/Paweł Głogowski

De acordo com o Serviço Central de Estatística (Główny Urząd Statystyczny - GUS), a população da Polónia em junho de 2025 era de cerca de 37,4 milhões de habitantes, uma diminuição de cerca de 162 000 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As principais razões para esta tendência são um baixo número de nascimentos e um número crescente de mortes. O resultado é uma taxa de natalidade negativa e um envelhecimento progressivo da população.

Em comunicado, o Grupo Arche afirma que, se nada mudar, de acordo com as projecções das Nações Unidas, o número de polacos cairá para apenas 14 milhões em 2100, dos quais apenas metade estará em idade ativa. Além disso, no virar do próximo século, em 2200, a nossa população poderá diminuir para cerca de 4 milhões - e esta tendência manter-se-á.