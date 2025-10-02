França: protesto nacional contra a austeridade fecha a Torre Eiffel

Os manifestantes saíram às ruas de mais de 200 cidades em França na quinta-feira para denunciar os cortes nas despesas e exigir impostos mais elevados para os ricos.

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Em Paris, milhares de trabalhadores, reformados e estudantes começaram a marchar na tarde de quinta-feira a partir da Place d'Italie, com a Torre Eiffel a informar os visitantes num comunicado que estava fechada devido à greve.

A greve nacional, convocada pelos principais sindicatos franceses, é a mais recente de uma série de protestos que tiveram início no mês passado, numa altura de forte turbulência política e de negociações orçamentais acesas.

Os sindicatos estão a pedir ao primeiro-ministro Sébastien Lecornu que abandone as medidas orçamentais propostas pelo seu antecessor, que incluem o congelamento da segurança social e medidas de austeridade que, segundo muitos, irão corroer ainda mais o poder de compra dos trabalhadores com baixos salários e da classe média.

Também exigem impostos mais elevados para os cidadãos mais ricos de França.

Lecornu, nomeado no mês passado, ainda não revelou os pormenores do seu plano orçamental e ainda não nomeou os ministros do seu governo, o que deverá acontecer nos próximos dias.

O parlamento, profundamente dividido, deverá debater o projeto de orçamento até ao final do ano.

Um manifestante segura um cartaz do presidente do conselho de administração da LVMH, Bernard Arnault, onde se lê "B Arnault usa 6 paraísos fiscais, ladrão", em Paris, 2 de outubro de 2025 AP Photo

Colapso do governo

O anterior governo minoritário, liderado por François Bayrou, entrou em colapso no início de setembro, depois de perder uma moção de confiança crucial no parlamento.

Bayrou tinha proposto uma série de medidas impopulares numa tentativa de controlar as frágeis finanças públicas francesas.

No ano passado, o défice atingiu 5,8% do PIB, quase o dobro do limite máximo da UE de 3%, enquanto a dívida pública ascende agora a mais de 3,3 biliões de euros, cerca de 114% da produção económica.

Sébastien Lecornu, recém-nomeado primeiro-ministro, após a cerimónia de tomada de posse na residência do primeiro-ministro em Paris, 10 de setembro de 2025 AP Photo

Bayrou argumentou que os cortes drásticos eram inevitáveis, apresentando um plano para cortar 44 mil milhões de euros em despesas até 2026, em parte através da eliminação de dois feriados públicos.

Sophie Binet, diretora do sindicato CGT, afirmou na quinta-feira: "É verdade, é a primeira vez que há três dias de greves e protestos num mês sem governo nem orçamento. Isso mostra o nível de raiva social".

Em declarações à estação noticiosa BFM TV, foi questionada sobre o momento da última ação.

"Porque é que estamos a protestar agora? Porque sentimos que é agora que as decisões estão a ser tomadas e queremos ser ouvidos".

O Ministério do Interior francês afirmou que 85 000 manifestantes tinham saído à rua até ao meio-dia nos arredores de Paris.

A SNCF, a companhia nacional de caminhos-de-ferro, afirmou que os serviços de comboios de alta velocidade estavam a funcionar normalmente na quinta-feira, enquanto algumas linhas regionais foram afetadas por interrupções parciais.

Em Paris, a circulação do metro estava próxima do normal, mas muitos comboios pendulares estavam a funcionar com capacidade reduzida.

Sindicalistas usam foguetes durante uma nova ronda de greves e protestos contra o governo provisório e a redução de custos em Paris, 2 de outubro de 2025 AP Photo

Alguns professores e trabalhadores do setor da saúde também aderiram à greve, mas, de um modo geral, os primeiros números parecem mostrar que menos pessoas responderam ao apelo dos sindicatos do que no mês passado.

Em 18 de setembro, mais de 500 000 manifestantes desfilaram nas cidades francesas, incluindo Paris, de acordo com os dados da polícia e do Ministério do Interior. Os sindicatos registaram mais de 1 milhão de manifestantes em todo o país.

Na semana anterior, um dia de ação antigovernamental em toda a França viu as ruas sufocadas com fumo, barricadas em chamas e rajadas de gás lacrimogéneo no âmbito da campanha "Bloqueiem Tudo".