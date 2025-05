Dois funcionários da embaixada israelita em Washington mortos a tiro

PUBLICIDADE

Dois funcionários da embaixada israelita em Washington foram baleados e mortos na quarta-feira à noite perto de um museu judaico, segundo a secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem.

Noem anunciou as mortes num post na plataforma X, após o tiroteio fora do Museu Judaico da Capital, localizado a poucos passos do escritório de campo do FBI na capital dos EUA.

Danny Danon, embaixador de Israel nas Nações Unidas, considerou o tiroteio um "ato depravado de terrorismo antissemita".

"Estamos confiantes de que as autoridades americanas tomarão medidas enérgicas contra os responsáveis por este ato criminoso", afirmou Danon num post no X. "Israel continuará a agir resolutamente para proteger os seus cidadãos e representantes - em qualquer parte do mundo."

A polícia não forneceu detalhes na quarta-feira sobre um possível motivo por trás do tiroteio.

A secretária Noem enviou as suas condolências às vítimas e comprometeu-se a "levar este criminoso depravado à justiça".