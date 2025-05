Harvard processa administração Trump e trava proibição de matricular estudantes estrangeiros

PUBLICIDADE

A Universidade de Harvard contestou a decisão da administração Trump de a impedir de matricular estudantes estrangeiros e conseguiu travar a aplicaçao da medida, ainda que temporariamente.

Numa ação judicial apresentada em Boston na sexta-feira, a universidade da Ivy League afirmou que a ação do governo viola a Primeira Emenda e terá um "efeito imediato e devastador para Harvard e mais de 7.000 titulares de vistos".

A instituição de renome afirmou ter sido visada por desafiar as exigências políticas da Casa Branca.

Desde o início do segundo mandato do presidente norte-americano Donald Trump, o governo dos EUA tem procurado mudar fundamentalmente as universidades do país.

"Com o golpe de uma caneta, o governo procurou apagar um quarto do corpo discente de Harvard, estudantes internacionais que contribuem significativamente para a universidade e sua missão", disse Harvard. "Sem os seus estudantes internacionais, Harvard não é Harvard".

A universidade apresentou uma providência cautelar para impedir o Departamento de Segurança Interna de realizar a mudança, que foi atendida pela juíza Allison Burroughs já esta sexta-feira.

De acordo com a decisão da administração Trump, a universidade não poderia oferecer admissão a novos estudantes internacionais pelo menos durante os próximos dois anos letivos.

Escolas de pós-graduação como a Harvard Kennedy School, onde quase metade do corpo discente vem do estrangeiro, seriam as mais afetadas.

Segundo Harvard, a decisão da Casa Branca, tomada na quinta-feira, coloca a escola numa situação de desvantagem imediata na competição pelos melhores alunos do mundo. Mesmo que recupere a capacidade de acolher estudantes, "os futuros candidatos poderão evitar candidatar-se por receio de novas represálias por parte do governo", refere a ação judicial.

O Departamento de Segurança Interna afirmou na quinta-feira que tinha atuado contra Harvard porque a universidade tinha criado um ambiente inseguro para os estudantes judeus ao permitir a entrada no campus de "agitadores anti-americanos e pró-terroristas".

A 16 de abril, a Secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, exigiu que Harvard fornecesse informações sobre os estudantes estrangeiros que os pudessem implicar em actos de violência ou protestos que pudessem levar à sua deportação.

Noem afirmou que Harvard poderia recuperar a sua capacidade de acolher estudantes estrangeiros se apresentasse os registos dos estudantes estrangeiros no prazo de 72 horas.