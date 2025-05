PUBLICIDADE

A administração Trump pediu às agências federais que cancelassem contratos com a Universidade de Harvard no valor de cerca de 100 milhões de dólares (88 milhões de euros), intensificando o confronto do presidente com a universidade mais antiga e mais rica do país.

O governo já cancelou mais de 2,6 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros) em bolsas de investigação federais para a escola da Ivy League, que tem resistido às exigências da administração para alterar várias das suas políticas.

Uma carta enviada pela administração de Serviços Gerais, que supervisiona os contratos e o património imobiliário do governo federal, instruiu as agências a reverem os contratos com a universidade e a procurarem soluções alternativas.

O New York Times noticiou a carta pela primeira vez na terça-feira.

O presidente Donald Trump tem-se insurgido contra Harvard, chamando-lhe um viveiro de liberalismo e antissemitismo.

A 21 de abril, a escola interpôs uma ação judicial por causa dos apelos da administração para que se alterassem as políticas de liderança, governação e admissão da universidade.

Desde então, a administração reduziu o financiamento federal da escola, decidiu cortar a inscrição de estudantes internacionais e ameaçou o seu estatuto de isenção fiscal.

Pessoas caminham entre edifícios no campus da Universidade de Harvard, em Cambridge, a 17 de dezembro de 2024 AP Photo

Contratos incluem investigação científica e formação de executivos

A administração identificou cerca de 30 contratos em nove agências que deverão ser revistos para anulação, de acordo com um funcionário que não estava autorizado a falar publicamente sobre a agenda.

Os contratos incluem a formação de executivos para funcionários do departamento de Segurança Interna, investigação sobre os resultados de saúde relacionados com bebidas energéticas e um contrato para serviços de investigação para estudantes licenciados.

As agências com contratos considerados críticos estão a ser instruídas para não os suspenderem imediatamente, mas para elaborarem um plano de transição para um fornecedor diferente de Harvard.

A carta aplica-se apenas aos contratos federais com Harvard e não às suas restantes bolsas de investigação.

Trump ameaça desviar o financiamento de Harvard

Trump protestou contra Harvard nas redes sociais durante o fim de semana, ameaçando cortar mais 3 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) em subsídios federais e dá-lo a escolas comerciais nos Estados Unidos. Mas não explicou a que subsídios se referia nem como poderiam ser redistribuídos.

O presidente também acusou Harvard de se recusar a divulgar os nomes dos seus estudantes estrangeiros. Numa nova linha de ataque, argumentou que os países de origem dos estudantes não pagam nada para a sua educação e que alguns dos países não são "nada amigáveis com os Estados Unidos".

Os estudantes estrangeiros não são elegíveis para ajuda financeira federal, mas Harvard oferece a sua própria ajuda a estudantes estrangeiros e nacionais.

O presidente Donald Trump discursa durante a 157.ª cerimónia do Dia Nacional da Memória no Cemitério Nacional de Arlington, a 26 de maio de 2025 AP Photo

"Ainda estamos à espera das listas de estudantes estrangeiros de Harvard para podermos determinar, depois de uma despesa ridícula de MILHÕES DE DÓLARES, quantos lunáticos radicalizados, todos eles desordeiros, não devem ser deixados voltar ao nosso país", disse Trump nas redes sociais.

Não ficou claro a que é que o presidente se referia exatamente. O governo federal já tem acesso a informações sobre vistos e outros registos de estudantes estrangeiros em Harvard e noutras universidades.

O departamento de Segurança Interna exigiu que Harvard entregasse uma série de ficheiros relacionados com os seus estudantes estrangeiros, incluindo registos disciplinares e registos relacionados com "atividades perigosas ou violentas".

Harvard diz que cumpriu a exigência, mas a agência disse que a resposta foi insuficiente e decidiu revogar a capacidade da universidade de matricular estudantes estrangeiros. Um juiz federal de Boston bloqueou temporariamente a medida depois de Harvard ter instaurado um processo.

Outros países reagem

O governo japonês afirmou na terça-feira que está a procurar formas de ajudar os estudantes estrangeiros de Harvard. A ministra da Educação, Toshiko Abe, disse aos jornalistas que tencionava pedir às universidades japonesas que elaborassem medidas de apoio aos estudantes estrangeiros.

A Universidade de Tóquio, a melhor escola do Japão, está a considerar aceitar temporariamente alguns estudantes de Harvard atingidos pelas sanções de Trump.

Universidades de outros países tomaram medidas semelhantes, incluindo duas em Hong Kong que recentemente estenderam convites a estudantes de Harvard.

No campus de Harvard, o estudante de direito Carson Durdel disse estar orgulhoso da universidade por enfrentar Trump. Ele disse que a independência intelectual tem historicamente tornado os Estados Unidos fortes.

"É a razão pela qual somos como um farol para o resto do mundo", disse ele. "Penso que minar essas coisas, cortar essas coisas não é apenas uma má visão a curto prazo, mas uma visão horrível a longo prazo."