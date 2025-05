Arrancou o Festival de Cinema de Animação de Kecskemét na Hungria

PUBLICIDADE

O Festival de Cinema de Animação de Kecskemét (KAFF) na Hungria, que celebra este ano o seu 40.º aniversário, promete ser mais colorido do que nunca. Os filmes podem ser vistos num ecrã gigante na praça principal da cidade, em duas salas de cinema e no Centro Cultural Hírös Agóra.

O diretor do festival, Ferenc Mikulás, disse à Euronews que o júri selecionou centenas de filmes.

"Podem participar filmes realizados nos últimos dois anos. Na verdade, são dois festivais, uma mostra de longas-metragens europeias e uma mostra de filmes europeus para televisão e filmes húngaros dos últimos dois anos".

O programa da competição inclui Flow , de Gints Zilbalodis, que ganhou o Óscar, o Globo de Ouro e o Prémio do Cinema Europeu para Melhor Animação este ano,* e foi realizado pelo vencedor do Óscar Michel Hazanavicius, que se estreou em Cannes no ano passado, além de The Most Precious of Cargoes , de Kecskemétfilm, e Savages , de Claude Barras, nomeado para um Óscar, que ganhou um prémio no Festival de Cinema de Locarno.

A filme de assinatura é obra do realizador Gábor Ulrich com recurso à Inteligência Artificial (IA).

"Também me congratulo com o facto de ser um tema deste festival, porque penso que em 2025 é algo inevitável. A IA é uma mudança de paradigma tão poderosa na indústria da animação e no mundo da arte da animação que vai mudar tudo, vai abalar fundamentalmente este género e esta técnica", afirmou Ulrich.

Para além dos filmes, haverá fóruns profissionais no KAFF.

"Reunimo-nos sempre de manhã, chama-se Meet the Creators. Tentamos analisar os filmes da competição do dia anterior, o programa da competição húngara do dia anterior, ver as tendências, os cineastas sentam-se lá e, por vezes, dizemos-lhes quando o filme não é muito bom", conta o crítico de cinema, György Báron.

Para além das oito longas-metragens do programa da competição, serão exibidas nos cinemas mais seis longas-metragens de animação. Peanuts and Dolls, Angelo in the Magic Forest, Squirrel and Rézi Save the Forest, Tales from the Magic Garden e Robot Dreams serão sobretudo dirigidas ao público infantil, enquanto Black Butterflies se destina mais aos adultos.

Filmes de culto como o último filme de Marcell Jankovics, Toldi,Family Legends, Snow White, Szaffi e The Time Lords serão exibidos em ecrãs gigantes na praça principal de Kecskemét.

O 17.º KAFF terá como convidado de honra a Nordic Animation , a associação profissional dos países nórdicos.** Os espectadores poderão ver três blocos de seleções que revelam vários temas recorrentes na animação dos países nórdicos (Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia).

Um deles é a angústia existencial, misturada com um humor melancólico, de uma sociedade que vive numa social-democracia funcional, em que a luta pela sobrevivência foi ganha pelas gerações anteriores. Também não faltam filmes que refletem sobre a libertação sexual e a igualdade de género na região.

Haverá também uma exposição de cartazes que recorda os 40 anos de história do KAFF. Será ainda exibido 4SZOBOSZLAY, um filme de id. Péter Szoboszlay e os seus três filhos, sendo ainda de destacar a exposição do artista de animação Péter Bogyó intitulada Walks. A animação da obra clássica de Mihály Vörösmarty , Csongor és Tündé, e o filme Blue Pelican, galardoado com vários prémios, serão acompanhados por exposições que prometem chamar a atenção.

Todos os eventos do KAFF até 1 de junho são gratuitos.