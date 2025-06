PUBLICIDADE

Pelo menos 25 pessoas foram mortas e 175 ficaram feridas no domingo quando se dirigiam para receber alimentos na Faixa de Gaza, segundo um hospital de campanha da Cruz Vermelha e várias testemunhas. As testemunhas disseram que as forças israelitas dispararam contra multidões a cerca de 1000 metros de um local de ajuda gerido por uma organização apoiada por Israel.

As forças armadas israelitas afirmaram, numa breve declaração, que "não têm conhecimento de ferimentos causados por fogo (militar israelita) no local de distribuição de ajuda humanitária".

A Fundação Humanitária de Gaza, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, que tem distribuído ajuda em Gaza, afirmou num comunicado que entregou a ajuda "sem incidentes" no início de domingo e negou relatos anteriores de caos e tiroteio em torno das suas instalações, que se encontram em zonas militares israelitas onde o acesso independente é limitado.

Novo sistema de ajuda marcado pelo caos

A distribuição de ajuda pela Fundação Humanitária de Gaza tem sido marcada pelo caos e várias testemunhas afirmaram que as tropas israelitas dispararam contra multidões perto dos locais de entrega. Até domingo, pelo menos seis pessoas foram mortas e mais de 50 ficaram feridas, segundo as autoridades sanitárias locais.

As agências das Nações Unidas e os principais grupos de ajuda recusaram-se a trabalhar com a fundação, afirmando que esta viola os princípios humanitários, uma vez que permite a Israel controlar quem recebe a ajuda e obriga as pessoas a deslocarem-se para os locais de distribuição, provocando mais deslocações em massa no enclave.

Israel e os Estados Unidos afirmam que o novo sistema tem por objetivo impedir o Hamas de desviar a ajuda. Israel não apresentou quaisquer provas de desvio sistemático e a ONU nega que tal tenha acontecido.

Tiroteio perto do centro de distribuição

O tiroteio de domingo teve início numa rotunda a cerca de um quilómetro do local de distribuição, numa zona controlada pelas forças israelitas, segundo testemunhas.

Ibrahim Abu Saoud, uma testemunha ocular, disse que as forças israelitas abriram fogo contra as pessoas que se dirigiam para o centro de distribuição de ajuda.

"Houve muitos mártires, incluindo mulheres", disse o residente de 40 anos. "Estávamos a cerca de 300 metros dos militares".

Abu Saoud disse que viu muitas pessoas com ferimentos de bala, incluindo um jovem que, segundo ele, morreu no local. "Não pudemos ajudá-lo", disse ele.

Mohammed Abu Teaima, 33 anos, disse que viu as forças israelitas abrirem fogo e matarem o seu primo e outra mulher quando se dirigiam para o centro. Segundo ele, o primo foi atingido no peito e morreu no local. Muitos outros ficaram feridos, incluindo o seu cunhado, disse.

"Abriram fogo pesado diretamente contra nós", disse ele enquanto esperava no exterior do hospital de campanha da Cruz Vermelha por notícias do seu familiar ferido.