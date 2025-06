PUBLICIDADE

A equipa francesa Paris Saint-Germain triunfou por 5-0 sobre a equipa italiana Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, no sábado.

O clube que foi transformado por milhares de milhões do Qatar e que comprou e vendeu uma série de grandes jogadores do mundo numa tentativa de chegar ao topo, tem finalmente nas suas mãos o maior prémio do futebol europeu pela primeira vez.

O troféu foi finalmente conquistado por Luis Enrique, o treinador espanhol que supervisionou a mudança do PSG da era das grandes contratações para uma era de verdadeira construção de equipa.

Désiré Doué, o atacante francês de 19 anos emblemático da nova geração do clube, foi a principal inspiração de uma noite amena.

Ele e o substituto Senny Mayulu tornaram-se o terceiro e o quarto adolescentes a marcarem numa final da Liga dos Campeões, depois de Patrick Kluivert em 1995 e Carlos Alberto, do FC Porto, em 2004.

Doué marcou dois golos e deu origem a outro em pouco mais de uma hora em campo, antes de ser substituído na segunda parte.

"Não tenho palavras", disse Doué. "Mas o que posso dizer é: 'Obrigado Paris', nós conseguimos."

Achraf Hakimi e Khvicha Kvaratskhelia juntaram-se aos dois golos de Doué, com o PSG a registar a maior vitória numa final nos 70 anos de história da Liga dos Campeões.

Noite de festejos em Paris marcada pela violência

Adeptos do futebol festejam a vitória do PSG na avenida dos Campos Elíseos Aurelien Morissard/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Paris encheu-se de foguetes e fogos de artifício, buzinas de carros e uma Torre Eiffel a brilhar de azul e vermelho para celebrar o primeiro título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, no sábado.

A final de Munique foi vista por toda a cidade de Paris - incluindo dentro do estádio Parc des Princes do PSG, que transmitiu o jogo num ecrã gigante - e a goleada do Inter de Milão por 5-0 provocou confrontos e algumas detenções mesmo durante o jogo.

Fora do estádio, houve uma breve altercação durante a primeira parte entre os adeptos do PSG que festejavam e lançavam foguetes e a polícia de choque que usou gás lacrimogéneo para os dispersar.

No cimo da avenida dos Campos Elísios, foi utilizado um canhão de água para proteger a Place de l'Étoile, perto do famoso Arco do Triunfo. Segundo a polícia, uma grande multidão que não estava a assistir ao jogo tentou passar uma barreira para entrar em contacto com a polícia.

Até às 2 da manhã de domingo, foram efetuadas 294 detenções, incluindo 30 pessoas que assaltaram uma loja de calçado nos Campos Elísios. Dois carros foram incendiados perto do Parc des Princes, acrescentou a polícia.

A Liga dos Campeões é o título mais importante do continente europeu e, até à data, o PSG tem ficado sempre aquém das expetativas. Perdeu a sua única final anterior contra o Bayern de Munique em 2020.

Esta é a segunda derrota do Inter na final em três anos, depois de ter perdido para o Manchester City em 2023.