Pelo menos cinco pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas num ataque a uma caravana de ajuda humanitária na região sudanesa do Darfur, na terça-feira, informaram as Nações Unidas, com as partes beligerantes do país do nordeste africano a trocarem culpas pelo ataque.

O ataque à caravana de 15 camiões, que transportava alimentos e produtos nutricionais, ocorreu na segunda-feira à noite perto da cidade de Koma, controlada pelas Forças de Apoio Rápido (RSF), na província de Darfur do Norte.

O comboio estava a tentar chegar à cidade sitiada de El-Fasher, de acordo com uma declaração conjunta do Programa Alimentar Mundial (PAM) e da UNICEF. Ambas as agências apelaram a uma investigação do ataque.

"Este era o primeiro comboio humanitário da ONU que ia chegar a el-Fasher em mais de um ano", disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, aos jornalistas em Nova Iorque.

O ataque de segunda-feira à noite queimou muitos camiões e danificou a ajuda que transportavam, segundo o comunicado. O comunicado não refere quem foi o responsável pelo ataque.

O PAM e a UNICEF disseram que estavam a negociar a conclusão da viagem para el-Fasher a partir da cidade oriental de Porto Sudão, no Mar Vermelho, que serve de sede provisória para o governo militar aliado do país.

"É devastador que os mantimentos não tenham chegado às crianças e famílias vulneráveis a que se destinavam", afirma o comunicado.

Dujarric disse que todos os mortos e feridos eram trabalhadores sudaneses que tinham sido contratados pelo PAM e pela UNICEF.

"Estavam a 80 quilómetros de el-Fasher, depois de terem percorrido 1.800 quilómetros durante dias em terreno incrivelmente difícil, incrivelmente perigoso", disse. "Estavam estacionados na berma da estrada à espera de autorização e foram atacados".

"Foi um ataque aéreo, muito provavelmente com drones. Mas não sabemos quem foram os autores".

Troca de culpas

A RSF afirmou em comunicado que a caravana foi atingida por um avião militar num "ataque pré-planeado". As imagens partilhadas pela RSF mostram veículos queimados que transportam o que parece ser sacos de farinha.

O governo militar, no entanto, rejeitou a acusação e disse num comunicado que os camiões de ajuda foram "traiçoeiramente atacados por drones de assalto operados pelas milícias rebeldes das Forças de Apoio Rápido (RSF)".

Militares das Forças de Apoio Rápido (RSF), 22 de junho de 2019. AP Photo

As Comités de Resistência em el-Fasher acompanharam os combates na cidade e nos seus arredores e responsabilizaram os paramilitares pelo ataque, afirmando que a declaração das RSF visava "enganar a opinião pública e evitar a responsabilização".

A ONU, por seu lado, exigiu o fim dos ataques contra o pessoal humanitário, instalações e veículos da organização.

El-Fasher, a mais de 800 quilómetros a sudoeste da capital, Cartum, é um dos últimos redutos controlados pelos militares sudaneses no Darfur. A região está sob o cerco da RSF desde maio de 2024.

O Sudão mergulhou numa guerra há mais de dois anos, quando as tensões entre o exército e o rival paramilitar RSF explodiram com batalhas de rua na capital, Cartum, que rapidamente se espalharam por todo o país.

A guerra criou a pior crise humanitária do mundo. Cerca de 13 milhões de pessoas fugiram de casa, incluindo mais de quatro milhões que atravessaram para os países vizinhos.

A fome atingiu várias partes do país.

Os combates ficaram marcados por atrocidades, incluindo violações em massa e assassínios por motivos étnicos, que constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade, especialmente no Darfur, segundo a ONU e grupos internacionais de defesa dos direitos humanos.