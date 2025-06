PUBLICIDADE

Pelo menos cinco pessoas, incluindo um bebé de um ano, a sua mãe e avó, foram mortas na quinta-feira num ataque noturno com drones na cidade de Pryluky, no norte da Ucrânia, segundo as autoridades.

Seis drones atingiram uma área residencial da cidade pouco antes do amanhecer, ferindo outras nove pessoas, segundo as autoridades.

A criança de um ano que morreu era neta do chefe dos bombeiros locais, disse o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko.

Identificado pelas autoridades locais como Oleksandr Lebid, de 50 anos, "chegou para responder às consequências em sua própria casa", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy numa publicação no Telegram. "Afinal, foi um drone da Shahed que lhe atingiu a casa".

"Hoje os nossos corações estão queimados pela dor", escreveu a força policial no Telegram. "Isto não é apenas uma perda - são três gerações de vida desenraizadas".

Liudmyla Horbunova, 55 anos, que vive do outro lado da rua onde o drone Shahed caiu, disse que Shyhyda se tinha mudado com o filho no fim de semana passado para casa dos pais, vinda da sua casa em Kiev, porque tinha medo de potenciais ataques russos à capital.

"Ela fugiu dos Shaheds em Kiev, mas eles encontraram-na aqui, em Pryluky", disse Horbunova à AP.

Pryluky, que tinha uma população de cerca de 50.000 pessoas antes da guerra, fica a cerca de 100 quilómetros a leste da capital Kiev. A cidade está longe da linha da frente e não alberga quaisquer meios militares conhecidos.

A última vez que Pryluky foi atingida foi em novembro do ano passado, quando um míssil russo atingiu um edifício administrativo e feriu uma pessoa.

Casas residenciais destruídas após um ataque de um drone russo em Pryluky, 5 de junho de 2025 AP

Zelenskyy disse que um total de 103 drones e um míssil balístico visaram várias regiões ucranianas durante a noite, incluindo Donetsk, Kharkiv, Odessa, Sumy, Chernihiv, Dnipro e Kherson.

"Este é mais um ataque maciço", disse Zelenskyy. "É mais uma razão para impor as sanções mais fortes possíveis e exercer pressão coletiva".

Mais feridos em Kharkiv

Horas mais tarde, 19 pessoas ficaram feridas num ataque de um drone russo à cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia.

Entre os feridos encontram-se crianças, uma mulher grávida e um idoso de 93 anos, escreveu o governador da região, Oleh Syniehubov, no Telegram.

Pela uma da madrugada, drones do tipo Shahed atingiram dois edifícios de apartamentos no bairro de Slobidskyi na cidade, causando incêndios e destruindo vários veículos particulares.

"Ao lançar ataques enquanto as pessoas dormem nas suas casas, o inimigo confirma mais uma vez a sua tática de terror insidioso", escreveu Syniehubov no Telegram.

Estes ataques ocorreram poucas horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter falado por telefone com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

De acordo com Trump, Putin disse "muito firmemente" que a Rússia vai retaliar pelos impressionantes ataques de drones da Ucrânia a aeródromos militares no interior da Rússia no domingo.

Os esforços diplomáticos para travar a guerra russa, que dura há mais de três anos, não produziram, até agora, progressos significativos e a guerra de atrito de Moscovo tem continuado sem parar.

Zelenskyy, que aceitou uma proposta de cessar-fogo dos EUA e se ofereceu para se encontrar com Putin numa tentativa de quebrar o impasse nas negociações, quer mais sanções internacionais contra a Rússia para a forçar a aceitar um acordo.

Putin não se mostrou disposto a encontrar-se com Zelenskyy e não indicou qualquer disponibilidade para um compromisso.

O novo chanceler alemão, Friedrich Merz, deverá encontrar-se com Trump em Washington esta quinta-feira, numa altura em que tenta manter o apoio diplomático e militar do Ocidente à Ucrânia.