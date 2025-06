PUBLICIDADE

Em três horas, na quinta-feira, as ações da empresa de veículos elétricos de Elon Musk caíram mais de 14%, numa destruição impressionante, com os investidores a desfazerem-se das suas participações no meio de uma amarga guerra de palavras entre o presidente e o homem mais rico do mundo.

No final do dia de negociação, 150 mil milhões de dólares (139 mil milhões de euros) do valor de mercado da Tesla tinham sido eliminados - mais do que seria necessário para comprar todas as ações da Starbucks e de centenas de outras grandes empresas americanas cotadas na bolsa.

O desentendimento começou por causa da proposta de orçamento do presidente e rapidamente se tornou desagradável depois de Musk ter dito que Trump não teria sido eleito sem a sua ajuda. Trump deu então a entender que poderá virar o governo federal contra as empresas de Musk, incluindo a Tesla e a SpaceX.

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, milhões e milhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon", escreveu Trump na plafaforma Truth Social. "Sempre me surpreendeu que Biden não tenha feito isso!"

A queda de quinta-feira reverteu parcialmente uma grande subida nas oito semanas desde que Musk confirmou que a Tesla iria testar um serviço de "robotaxi" autónomo e sem condutor em Austin, Texas, este mês.

Os investidores temem que Trump possa não estar com tanta pressa para inaugurar um futuro de carros autónomos nos EUA, e isso pode atingir a Tesla.

"Todo o objetivo do robotaxis é tê-los em 20 ou 25 cidades no próximo ano", disse o analista da Wedbush Securities, Dan Ives. "Se você começar a aumentar o ambiente regulatório, isso pode atrasar esse caminho."

Ele acrescentou que há um medo de que Trump não vai mais jogar 'Mr Nice Guy'.

No entanto, a ameaça de Trump de cortar contratos do governo pode ser mais direcionada a outro negócio de Musk, a SpaceX. A empresa privada de foguetões recebeu milhares de milhões de dólares por enviar astronautas e carga para a Estação Espacial Internacional, por fornecer lançamentos e por fazer outros trabalhos para a NASA. Atualmente, a empresa está a tentar desenvolver um mega-foguetão para a agência espacial enviar astronautas para a Lua no próximo ano.

Uma subsidiária da SpaceX, a empresa de Internet por satélite Starlink, parece também ter beneficiado da relação outrora próxima de Musk com o presidente.

Numa viagem com Trump ao Médio Oriente no mês passado, Musk anunciou que a Arábia Saudita tinha aprovado a Starlink para utilização aérea e marítima. Embora não seja claro até que ponto a política desempenhou um papel importante, seguiu-se uma série de outros negócios recentes no Bangladesh, Paquistão, Índia e noutros locais, à medida que Trump ameaçou com tarifas e enviou diplomatas a correr para agradar ao presidente.

Uma medida do sucesso da SpaceX

Uma ronda de financiamento privado, seguida de uma venda privada de ações nos últimos meses, avaliou a SpaceX em 350 mil milhões de dólares (cerca de 325 mil milhões de euros), contra uma estimativa de 210 mil milhões de dólares (cerca de 195,3 mil milhões de euros) há um ano.

Agora, tudo isso está possivelmente em perigo. As cções da Tesla foram ainda mais valorizadas pela relação próxima de Musk com Trump, pelo menos inicialmente.

Após as eleições presidenciais de novembro, os investidores apressaram-se a comprar as ações, acrescentando mais de 450 mil milhões de dólares (418,5 mil milhões de euros) ao seu valor em poucas semanas. A crença era de que a empresa iria registar grandes ganhos à medida que Trump facilitava a supervisão regulamentar da Tesla. Também apostaram que a nova administração iria adotar os planos de Musk de colocar milhões de carros nas estradas dos EUA sem condutores ao volante.

Depois de terem atingido um máximo histórico em 17 de dezembro, as ações recuaram, uma vez que o período em que Musk esteve à frente de um grupo governamental de redução de custos levou a boicotes e a um golpe na reputação da Tesla. Recentemente, voltaram a subir depois de Musk ter prometido concentrar-se mais na Tesla e no lançamento do seu próximo táxi sem condutor.

Agora, os investidores não têm tanta certeza, uma preocupação que se traduziu em grandes perdas de papel nas acções da Tesla detidas pessoalmente por Musk.