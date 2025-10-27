Vídeo. Notícias do dia | 27 de outubro 2025 - Noite

O Cubo
O Cubo consiste numa equipa de jornalistas especializados em social media que encontram, verificam e desconstroem as principais histórias em tempo real. Têm a missão de entender o que está a acontecer e explicar por que é importante para si.
Bruxelas, Meu Amor?
"Bruxelas, meu amor?" é um programa de debates que se dirige a um público interessado pelos Assuntos Europeus, mas que não compreende necessariamente todos os seus aspetos. Baseia-se na partilha de ideias, no confronto de opiniões, na discussão construtiva, mas deve tratar problemáticas relevantes, com as quais os espetadores se podem identificar, próximas dos seus quotidianos. Pretendemos tornar a Europa mais acessível.
No Comment
Sem filtros, sem discussões, sem barricadas políticas, No Comment. Os factos, sem comentários.
The Big Question
Conversas detalhadas com líderes empresariais
The Food Detectives
Os melhores especialistas europeus do setor da alimentação uniram esforços para combater as fraudes. Acompanhe-os com a Euronews nesta série especial: The Food Detectives
Water Matters
A água na Europa está sob pressão crescente. A poluição, as secas e as inundações estão a afetar a nossa água potável, os lagos, os rios e as costas. Junte-se a nós numa viagem pela Europa para ver por que razão é importante proteger os ecossistemas, como é que as nossas águas residuais podem ser melhor geridas e para descobrir algumas das melhores soluções para a água. Reportagens em vídeo, uma série animada e um debate em direto: descubra porque é que a água é importante, na Euronews.
Climate Now
Apresentamos as mais recentes informações do clima, analisamos as tendências e explicamos o que está a mudar no nosso planeta. Damos a conhecer a visão dos especialistas mundiais no setor para explorar o caminho a seguir no combate às alterações climáticas.