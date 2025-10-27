Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Viktor Orbán considera que Trump cometeu erro com sanções contra Moscovo

Viktor Orbán e Donald Trump
Viktor Orbán e Donald Trump Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De FT
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O primeiro-ministro húngaro deslocar-se-á em breve a Washington para conversações com o presidente dos Estados Unidos.

Viktor Orbán acredita que Donald Trump cometeu um erro com as sanções aplicadas à Rússia mas diz que irá falar com o presidente "para que sejam levantadas". O primeiro-ministro húngaro deu uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, por ocasião da sua visita a Itália e ao Vaticano.

Em declarações à imprensa italiana após a audiência com o Papa, o primeiro-ministro húngaro afirmou que irá visitar Washington em breve para se encontrar com Trump e que grande parte da discussão irá centrar-se na forma de construir um sistema energético que sirva a economia húngara de forma sustentável.

O encontro não é uma coincidência, uma vez que membros do governo húngaro têm afirmado repetidamente que o fornecimento de energia à Hungria só pode ser feito através do petróleo e do gás russos, mas muitos analistas dizem que isso não é verdade e que Trump não vê com bons olhos que um Estado-membro da NATO engorde a arca de guerra russa comprando petróleo e gás russos.

Orbán disse à imprensa italiana que, do ponto de vista húngaro, Trump cometeu um erro com as sanções. "Vamos tentar encontrar uma saída, especialmente para a Hungria", afirmou.

Quando questionado sobre o que iria discutir com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, Orbán respondeu que seria sobre o futuro da economia europeia, uma vez que a Europa pouco pode fazer em relação à guerra na Ucrânia, pois "deixámos isso para os americanos e os russos", e a Europa ficou completamente fora de cena.

Devido ao fracasso da cimeira Trump-Putin, prevista para acontecer em Budapeste, a Casa Branca impôs sanções às duas maiores empresas petrolíferas russas, a Rosneft e a Lukoil.

Trump já havia ameaçado Moscovo com sanções caso não fossem tomadas medidas em prol da paz na Ucrânia, mas até agora não havia sancionado a Rússia diretamente, visando apenas alguns países compradores de petróleo russo, por isso a decisão da semana passada foi surpreendente. Trump anunciou numa conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que tinha "chegado a hora"das sanções.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, estas medidas podem agravar as relações entre Moscovo e Washington.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários