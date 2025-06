Israel ataca alegados alvos do Hezbollah no sul de Beirute

PUBLICIDADE

Israel atingiu na noite de quinta-feira vários alvos nos subúrbios do sul de Beirute, no Líbano. Houve pelo menos dez bombardeamentos que tiveram início cerca de 90 minutos depois de o exército israelita ter emitido alertas de evacuação para quatro locais naquela área.

Não há relatos de feridos ou vítimas mortais desta ofensiva, lançada na véspera do Eid Al Adha, uma das celebrações mais importantes do Islão.

As forças israelitas afirmaram ter identificado uma unidade do Hezbollah que produz “milhares” de drones clandestinamente, financiada por “terroristas iranianos”, acrescentando que o objetivo é impedir o Hezbollah de se reorganizar.

Foi a primeira vez, em mais de um mês, que Israel atacou os arredores da capital libanesa e a quarta desde que assinou um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah, mediado pelos Estados Unidos, em novembro.

Israel e o Hezbollah acusam-se mutuamente de não cumprirem os termos da trégua.

O ministro israelita da Defesa avisou esta sexta-feira que o exército continuará a atacar Beirute se o Líbano não fizer esforços para desarmar o Hezbollah.

"Não haverá calma em Beirute, nem ordem ou estabilidade no Líbano, sem segurança para o Estado de Israel. Os acordos devem ser respeitados e, se não fizerem o que for necessário, continuaremos a agir, e com grande força”, disse Israel Katz, em comunicado

Líbano condena ataque

As principais autoridades do Líbano condenaram, de forma veemente, os bombardeamentos levados a cabo por Israel.

O presidente do país, Joseph Aoun, descreveu os ataques como uma “violação flagrante de um acordo internacional” e lembrou que aconteceram “na véspera de um festival religioso sagrado”.

“Considero que constituem um ataque sistemático e deliberado à nossa pátria, à sua segurança, estabilidade e economia, especialmente na véspera das férias e da época turística”, afirmou o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, numa publicação na rede social X.

As críticas vieram também do exército do Líbano, que sublinhou que pressão de Israel torna mais difícil a tarefa de monitorização do cessar-fogo.

Os militares libaneses avisam mesmo que podem vir a suspender a cooperação com o comité de acompanhamento da trégua.