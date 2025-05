Primeiras eleições no Líbano desde o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah

De Euronews

PUBLICIDADE

Após quase dez anos e uma guerra sangrenta, os cidadãos libaneses foram às urnas para votar nas eleições autárquicas. Este é o primeiro sufrágio desde que Israel e o grupo militante Hezbollah acordaram um cessar-fogo.

A primeira volta das eleições, que se realizam por região, começou no domingo nos distritos do Monte Líbano, incluindo os subúrbios do sul de Beirute, onde se encontra o quartel-general do Hezbollah e grande parte dos seus dirigentes. Era lá que estava o veterano Hassan Nasrallah, morto em ataques aéreos israelitas.

As sondagens para presidentes de câmara e conselhos municipais, embora não sejam tão significativas como as eleições legislativas do Líbano previstas para 2026, são um barómetro do impacto que a guerra devastadora que causou a morte de mais de 4.000 pessoas e a destruição de bairros inteiros teve no apoio a políticos e partidos, especialmente no sul, onde o Hezbollah e os seus aliados são fortes.

Espera-se que o Hezbollah e o Movimento Amal, outro partido xiita, obtenham a maioria dos votos para os conselhos municipais e para a presidência da câmara nos subúrbios do sul de Beirute.

As bandeiras dos partidos e os membros com vestuário verde e amarelo estavam presentes à porta das assembleias de voto, ajudando os apoiantes que queriam votar nos candidatos dos partidos.

A votação também teve lugar em escolas públicas perto dos destroços dos edifícios destruídos pelos ataques aéreos israelitas. O governo libanês, sem dinheiro, tem-se esforçado por obter fundos internacionais para a reconstrução, que o Banco Mundial estima em mais de 9,7 mil milhões de euros.

As eleições autárquicas deveriam ter sido realizadas há vários anos, mas o governo adiou-as três vezes, uma das quais devido a restrições orçamentais.

Os eleitores afirmaram estar especialmente preocupados com a reconstrução das suas casas e com os seus meios de subsistência.

Mohammad Awali, candidato ao município de Haret Hreik, disse que o seu conselho local “tem uma grande responsabilidade, especialmente considerando a grande destruição" ocorrida naquela área.