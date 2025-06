PUBLICIDADE

A Estónia vai alugar espaço na prisão de Tartu à Suécia e aceitar até 600 reclusos ao abrigo de um novo acordo que está a ser negociado entre os dois países. O projeto de lei foi enviado ao Parlamento.

Entretanto, o Gabinete do Chanceler da Justiça e o Serviço de Segurança Interna da Estónia sublinham os riscos que a colocação de prisioneiros estrangeiros em Tartu pode acarretar.

Entre o possível agravamento da situação dos prisioneiros estónios, a principal preocupação é que possam chegar à Estónia pessoas com ligações ao extremismo ou ao crime organizado internacional.

O Serviço de Segurança Interna transmitiu as recomendações ao Governo e espera que este as tenha em conta na medida do possível.

Marta Tuul, porta-voz do Serviço de Segurança Interna, comentou na televisão estónia:

"As principais preocupações que temos são que as pessoas com ligações ao extremismo ou ao crime organizado internacional não cheguem à Estónia. Também vemos que os prisioneiros estrangeiros podem começar a ser visitados por indivíduos com ligações ao extremismo ou ao crime organizado internacional".

Número de presos na Estónia em queda

Em 2023, o número de reclusos na Estónia desceu pela primeira vez abaixo dos 2000 e tem vindo a diminuir em cerca de cem pessoas por ano. Entretanto, o Governo sueco pretende impor penas mais duras e mais longas, o que torna improvável que o número de reclusos diminua num futuro próximo.

Indrek-Ivar Määrit, Chefe do Departamento de Inspeção do Gabinete do Chanceler da Justiça, disse à televisão pública da Estónia:

"Para nós, existem três preocupações principais: Em primeiro lugar, a situação dos prisioneiros estónios não deve piorar devido à vinda de prisioneiros estrangeiros. Em segundo lugar, estes prisioneiros estrangeiros devem ser tratados em conformidade com a legislação estónia e com os requisitos internacionais. E, em terceiro lugar, no sentido mais lato, a segurança interna da Estónia não deve ser posta em perigo, e não estamos apenas atentos ao perigo que estas pessoas representam, mas também ao perigo que pode acompanhar este processo".

Para os delinquentes suecos, o Estado estónio planeia utilizar a ala S da prisão de Tartu, que tem cerca de 350 lugares em 175 celas, seguida da ala E, que tem 631 lugares em 318 celas.

Rait Kuuse, secretário-geral das Prisões do Ministério da Justiça, explicou melhor os planos:

"Preferimos não aceitar reclusos que sejam mulheres ou crianças. Trata-se de reclusos do sexo masculino, condenados por crimes contra a pessoa ou por crimes relacionados com a droga, que não apresentem sinais de pertencerem a uma rede e que não constituam uma ameaça significativa para a Estónia no seu conjunto".

Com este acordo, a Estónia espera gerar, pelo menos, 30 milhões de euros de receitas adicionais.