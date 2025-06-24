Donald Trump confirma "cessar-fogo total" entre Irão e Israel que já está "em vigor"

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que foi "acordado" um cessar-fogo "completo e total" entre Israel e o Irão. Segundo Trump, o cessar-fogo deverá ter início nas próximas horas, depois de ambos os países "terem encerrado e concluído as suas missões finais em curso!"

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Trump anunciou numa publicação na sua própria plataforma de comunicação social, Truth Social, que a trégua será implementada gradualmente ao longo de 24 horas. Ele também acrescentou que, uma vez concluída, ela marcará um "fim oficial" da guerra de 12 dias.

"O Irão iniciará o cessar-fogo e, na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo e, na 24ª Hora, um fim oficial para a Guerra de 12 dias será saudado pelo Mundo", escreveu Trump.

O presidente dos EUA observou que cada lado deve permanecer "pacífico e respeitoso" durante a fase de cessar-fogo do outro, enfatizando que tudo deve funcionar sem problemas.

Trump felicitou ambos os países por terem chegado a um acordo sobre o contrário do que teria sido uma guerra que poderia ter "durado anos e destruído todo o Médio Oriente".

Irão confirma fim dos ataques desde que Israel "pare agressão ilegal"

Na reação ao anúncio, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano especificou que "não há acordo sobre um cessar-fogo" mas informou que o Irão irá parar com os ataques se Israel fizer o mesmo.

Numa publicação no X, Seyed Abbas Araghchi afirmou que “desde que o regime israelita pare a sua agressão ilegal contra o povo iraniano... não temos intenção de continuar a nossa resposta depois disso”, acrescentando que “a decisão final sobre a cessação das nossas operações militares será tomada mais tarde”.

Numa publicação, Araghchi referiu que os ataques contra Israel continuaram até ao último minuto do prazo que tinha fixado no seu post anterior. No entanto, Araghchi não chegou a confirmar se o cessar-fogo já está em vigor ou se são de esperar mais ataques.

Israel apoia proposta mas "responderá energicamente a qualquer violação do cessar-fogo"

O governo israelita diz ter concordado com a proposta de cessar-fogo de Donald Trump.

Em comunicado, citado pela BBC, o executivo de Netanyahu informou que aceitou proposta depois de ter “atingido os objetivos” dos seus ataques contra o Irão, alegando que eliminou a “dupla ameaça existencial imediata” do Irão, que era constituída por armas nucleares e mísseis balísticos.

No mesmo documento, o país afirma ainda que “responderá energicamente a qualquer violação do cessar-fogo”.

O anúncio de Donald Trump Trump ocorre pouco antes da sua partida para os Países Baixos para participar na cimeira da NATO, onde provavelmente defenderá a sua atuação do conflito israelo-iraniano.

Um alto funcionário da Casa Branca disse que Trump comunicou diretamente com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para garantir o cessar-fogo. O funcionário, que insistiu no anonimato para discutir as conversações de segunda-feira, disse que Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff comunicaram com os iranianos através de canais diretos e indiretos.

Acrescentou ainda que o governo do Qatar desempenhou um papel importante na intermediação do cessar-fogo que se aproxima. Trump falou com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, para lhe agradecer o facto de ter contribuído para o acordo.

O Estado do Golfo tem sido também um dos principais mediadores do cessar-fogo e das negociações sobre reféns entre Israel e o Hamas na guerra em curso em Gaza.

No domingo, a administração Trump insistiu para que o Irão abandonasse o seu programa de enriquecimento de urânio para possível utilização em armas nucleares como condição para uma paz duradoura.

Embora os bombardeamentos das instalações de Fordow, Natanz e Isfahan tenham sido uma poderosa demonstração de força, permaneceu incerta a quantidade de material nuclear que o Irão ainda possui e quais serão as suas ambições no futuro.

O anúncio do cessar-fogo foi feito depois de o Irão ter tentado retaliar o ataque dos EUA com um ataque de mísseis na segunda-feira, dirigido à base aérea de Washington em Al-Udeid, no Qatar. Trump agradeceu separadamente ao Irão, nas redes sociais, por ter avisado os EUA e os seus aliados "com antecedência" da retaliação.

Trump manifestou ainda a esperança de que Teerão - na sequência da retaliação aos ataques de Washington - tenha "tirado tudo do seu 'sistema'" e que o momento conduza a um desanuviamento da guerra entre Israel e o Irão.

O ataque iraniano à base aérea de Al-Udeid marcou o primeiro ato de retaliação direta de Teerão contra os EUA desde que Trump ordenou ataques às instalações nucleares iranianas no domingo.