França e Indonésia retiram cidadãos retidos em Israel e no Irão

Chegaram a Chipre na terça-feira 102 cidadãos franceses, a bordo de um avião militar francês, depois de serem retirados de Israel. A embaixadora da França em Chipre, Clélia Chevrier Kolačko, disse que o avião voou de Telavive para Larnaca.

"Tenho de lhes agradecer muito (às autoridades cipriotas), estamos a oferecer-lhes abrigo aqui em Larnaca. E amanhã vão regressar a Paris", disse Kolačko.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês organizou o voo de saída e espera-se que mais cidadãos franceses cheguem a Chipre na quarta-feira, de acordo com a embaixadora.

Jeremie Khiat disse que chegou a Israel há 15 dias para umas férias com amigos e família, quando os mísseis começaram a voar no início da guerra entre Israel e o Irão, a 8 de junho.

Cidadãos franceses embarcam num A400M no aeroporto Ben Gurion de Telavive com destino a Chipre, terça-feira, 24 de junho de 2025. AP/AP

O plano inicial era fugir para o Egito de autocarro na segunda-feira, mas a embaixada francesa informou-os de que um avião militar os levaria do aeroporto Ben Gurion na terça-feira. O parisiense diz-se aliviado por poder partir.

"Houve alguns ataques que foram muito assustadores, mas toda a gente está a sair-se bem", observou Khiat.

Chipre tornou-se um centro de trânsito fundamental para as pessoas retiradas de Israel para serem repatriadas após o início da guerra. Milhares de cidadãos israelitas retidos no estrangeiro vieram para Chipre para apanhar um voo ou regressar a casa a bordo de um navio de cruzeiro.

Cidadãos franceses embarcam num A400M no aeroporto Ben Gurion de Telavive para Chipre, terça-feira, 24 de junho de 2025. AP/AP

Chipre ativou o seu plano ESTIA para o breve acolhimento e repatriamento de cidadãos de países terceiros provenientes de zonas de conflito regionais. O plano é adotado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em situações de emergência e de crise nacional.

Entretanto, o primeiro voo comercial que retirou cidadãos indonésios do Irão aterrou na capital do país na terça-feira, num contexto de escalada das tensões regionais. Estava inicialmente previsto que as primeiras 29 pessoas repatriadas regressassem a casa em três voos provenientes de Baku, a capital do Azerbaijão.

No entanto, apenas onze chegaram ao Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, na terça-feira à noite, num voo da Turkish Airlines.

Os planos de viagem dos restantes cidadãos indonésios foram reprogramados depois de dois voos da Qatar Airways terem sido afetados pelo encerramento do espaço aéreo do Qatar, na sequência dos ataques do Irão à base aérea americana de Al-Udeid, em retaliação pelos ataques de Washington às instalações nucleares iranianas.

Cidadãos indonésios retirados do Irão chegam ao Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta em Tangerang, Indonésia, terça-feira, 24 de junho de 2025. Achmad Ibrahim/AP

A Indonésia ordenou recentemente a saída dos seus cidadãos do Irão e de Israel em guerra.

Cerca de 386 indonésios residiam no Irão, muitos dos quais estudavam na metrópole do país, Qom. Até terça-feira, apenas 96 indonésios tinham deixado o Irão por via terrestre através do Azerbaijão - 93 dos quais eram civis e três funcionários da embaixada.

Andy Rachmianto, um diplomata indonésio atualmente responsável pela coordenação da retirada dos cidadãos indonésios do Irão, disse que as suas embaixadas na região do Golfo estão a receber mais pedidos de repatriamento, uma vez que "a escalada do conflito ainda está em curso e continua muito dinâmica".

O diplomata indonésio acrescentou que o governo planeia levar a cabo em breve uma segunda fase de repatriamento dos seus cidadãos na região.