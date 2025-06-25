Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Os 1,5% da NATO: será este o pormenor que pode fazer descarrilar o novo acordo sobre as despesas?

O Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, fala durante uma conferência de imprensa antes da cimeira da NATO em Haia, Países Baixos, segunda-feira, 23 de junho de 2025
O Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, fala durante uma conferência de imprensa antes da cimeira da NATO em Haia, Países Baixos, segunda-feira, 23 de junho de 2025 Direitos de autor  AP/Markus Schreiber
Direitos de autor AP/Markus Schreiber
De Alessio Dell'Anna & Alice Tidey, María Muñoz Morillo
Publicado a
O novo objetivo de despesa da NATO prevê uma percentagem de 1,5% para as despesas não militares. No entanto, a sua interpretação é vaga e pode provocar divisões "oportunistas".

Os dirigentes da NATO preparam-se para chegar a acordo sobre um objetivo histórico em matéria de despesas militares, ao reunirem-se na cidade neerlandesa de Haia para aquela que é considerada a reunião mais importante da aliança desde a sua fundação.

Atingir o objetivo de 5% do PIB seria um salto enorme para a maioria dos membros da NATO, uma vez que a grande maioria investe atualmente menos de 3% na defesa.

As únicas excepções são a Polónia (4,12%), a Estónia (3,43%), os EUA (3,38%), a Letónia (3,15%) e a Grécia (3,08%), de acordo com as estimativas do Conselho do Atlântico.

O que está incluído nesses 5% e qual é a parte controversa?

A maior fatia é de 3,5% do PIB para "despesas essenciais de defesa", como tanques, jatos, drones, soldados, toneladas de novas munições de artilharia e - claro - tropas.

Mas os restantes 1,5% deixam mais questões em aberto.

A NATO chamou-lhe "investimentos relacionados com a defesa e a segurança".

Por outras palavras, infraestruturas civis e informáticas concebidas para impulsionar e apoiar operações militares, como pontes, estradas e portos, armazenamento, bem como cibersegurança e proteção de condutas de energia.

No entanto, os especialistas argumentam que esta parte do orçamento é vaga e está aberta a interpretações nacionais.

Soldados franceses participam nos exercícios militares de inverno, perto de Tapa, na Estónia, a 5 de fevereiro de 2023.
Soldados franceses participam nos exercícios militares de inverno, perto de Tapa, na Estónia, a 5 de fevereiro de 2023. AP

"Com as diferentes tradições de preparação civil dos Estados-membros, corre-se o risco de uma contabilidade criativa e de uma definição oportunista de prioridades, dificultando a cooperação", afirmou o grupo de reflexão alemão Bertelsmann Stiftung.

"Se o objetivo de 1,5% não conseguir melhorar de forma mensurável a capacidade de resistência da Europa, o tiro poderá sair pela culatra e afetar a confiança transatlântica".

"A NATO deve estabelecer um processo estruturado de planeamento de capacidades que reflita o seu processo de planeamento de capacidades de defesa, com objetivos claros para toda a aliança".

O objetivo de despesa é vinculativo?

O diabo está, de facto, nos detalhes.

Uma carta da NATO enviada no domingo ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez parece sugerir que o objetivo de 5% pode não ser vinculativo.

A Espanha, diz a carta, "terá a flexibilidade de determinar o seu próprio caminho para atingir os Objectivos de Capacidade estabelecidos pela NATO", sendo possível que mais países apresentem os mesmos pedidos.

Além disso, alguns aliados poderão encarar a carta como uma autorização para atribuir menos de 5%, se conseguirem provar que, apesar disso, estão a cumprir os Objectivos de Capacidade (cuja lista permanece confidencial).

A garantia da NATO veio na sequência das preocupações da Espanha com objetivos de despesa "pouco razoáveis".

"Atribuir 5% do PIB à defesa iria abrandar o crescimento económico através de um aumento da dívida", afirmou o primeiro-ministro.

O país gasta atualmente cerca de 1,28% do seu PIB com a defesa, uma das taxas mais baixas da aliança.

O novo acordo da NATO exigirá que os países aumentem as suas despesas para 5% do PIB até 2035, com uma revisão da "trajetória de despesas" dos aliados a meio de 2029.

