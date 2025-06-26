PUBLICIDADE

Três pessoas foram mortas na Cisjordânia ocupada na noite de quarta-feira, depois de dezenas de colonos israelitas terem atacado uma aldeia palestiniana perto de Ramallah, informou o ministério da Saúde palestiniano.

Os residentes palestinianos da aldeia de Kafr Malik disseram quinta-feira que houve vítimas e danos materiais depois de os colonos judeus terem atacado a cidade.

Um dos palestinianos feridos, Munjed Nawaf Hamayel, disse que o seu irmão, Murshed, foi morto a tiro por um soldado durante o ataque.

"Ficámos surpreendidos quando os colonos começaram a atacar as casas e a queimar os carros", disse Hamayel.

O exército israelita confirmou que os colonos incendiaram propriedades em Kafr Malik e disse que cinco pessoas foram detidas.

As autoridades explicaram que os seus soldados abriram fogo contra palestinianos que tinham atirado pedras contra as forças e que algumas pessoas foram mortas e feridas em consequência disso.

"O soldado veio daquela direção e alvejou-o. Ele (o soldado) viu que ele não tinha nada com ele", contou Hamayel sobre a morte do irmão.

Mulheres junto à sua casa que foi parcialmente queimada durante a noite por colonos judeus na aldeia de Kafr Malik, na Cisjordânia, 26 de junho de 2025 AP Photo

Colonos israelitas invadiram a aldeia

Uma organização de defesa dos direitos humanos divulgou na quinta-feira imagens de câmaras de vigilância de colonos israelitas que atacam aldeias palestinianas na Cisjordânia ocupada.

Num dos vídeos divulgados pela B'Tselem, indivíduos mascarados são vistos na aldeia de Taybeh brandindo paus e atirando pedras.

Um segundo vídeo da organização mostrava fumo a subir e um carro a arder na cidade de Kafr Malk. Ambos os incidentes tiveram lugar na quarta-feira.

O exército israelita afirmou não ter conhecimento do incidente em Taybeh.

Related Israel aprova a construção de 22 novos colonatos na Cisjordânia ocupada

Funeral das vítimas

Na quinta-feira, os palestinianos realizaram um funeral para os três homens que foram mortos no ataque.

Os fiéis carregaram os corpos de Lutfi Bairat, Mohamed Alnaji e Murshed Hamayel e gritaram."Escutem, sionistas: O nosso povo nunca se ajoelhará."

As tensões aumentaram na Cisjordânia ocupada, onde os confrontos com as tropas israelitas, as detenções e os ataques dos colonos judeus são mais frequentes desde o ataque mortal do Hamas ao sul de Israel em 2023, em que os militantes mataram mais de 1300 pessoas e capturaram cerca de 150.

As autoridades israelitas construíram cerca de 160 colonatos, ilegais à luz do direito internacional, que albergam cerca de 700 mil judeus na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.