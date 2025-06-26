Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Três palestinianos mortos na Cisjordânia ocupada em confrontos com colonos judeus

Mulheres confortam-se junto a um veículo que foi incendiado durante a noite por colonos israelitas num ataque que causou a morte de três palestinianos e queimou vários veículos e danificou casas
Mulheres confortam-se junto a um veículo que foi incendiado durante a noite por colonos israelitas num ataque que causou a morte de três palestinianos e queimou vários veículos e danificou casas Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
De Jerry Fisayo-Bambi & AP
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

Imagens de circuito fechado divulgadas por um grupo de defesa dos direitos humanos na quinta-feira, mostraram colonos israelitas a atacar aldeias palestinianas na Cisjordânia ocupada.

PUBLICIDADE

Três pessoas foram mortas na Cisjordânia ocupada na noite de quarta-feira, depois de dezenas de colonos israelitas terem atacado uma aldeia palestiniana perto de Ramallah, informou o ministério da Saúde palestiniano.

Os residentes palestinianos da aldeia de Kafr Malik disseram quinta-feira que houve vítimas e danos materiais depois de os colonos judeus terem atacado a cidade.

Um dos palestinianos feridos, Munjed Nawaf Hamayel, disse que o seu irmão, Murshed, foi morto a tiro por um soldado durante o ataque.

"Ficámos surpreendidos quando os colonos começaram a atacar as casas e a queimar os carros", disse Hamayel.

O exército israelita confirmou que os colonos incendiaram propriedades em Kafr Malik e disse que cinco pessoas foram detidas.

As autoridades explicaram que os seus soldados abriram fogo contra palestinianos que tinham atirado pedras contra as forças e que algumas pessoas foram mortas e feridas em consequência disso.

"O soldado veio daquela direção e alvejou-o. Ele (o soldado) viu que ele não tinha nada com ele", contou Hamayel sobre a morte do irmão.

Mulheres junto à sua casa que foi parcialmente queimada durante a noite por colonos judeus na aldeia de Kafr Malik, na Cisjordânia, 26 de junho de 2025
Mulheres junto à sua casa que foi parcialmente queimada durante a noite por colonos judeus na aldeia de Kafr Malik, na Cisjordânia, 26 de junho de 2025 AP Photo

Colonos israelitas invadiram a aldeia

Uma organização de defesa dos direitos humanos divulgou na quinta-feira imagens de câmaras de vigilância de colonos israelitas que atacam aldeias palestinianas na Cisjordânia ocupada.

Num dos vídeos divulgados pela B'Tselem, indivíduos mascarados são vistos na aldeia de Taybeh brandindo paus e atirando pedras.

Um segundo vídeo da organização mostrava fumo a subir e um carro a arder na cidade de Kafr Malk. Ambos os incidentes tiveram lugar na quarta-feira.

O exército israelita afirmou não ter conhecimento do incidente em Taybeh.

Related

Funeral das vítimas

Na quinta-feira, os palestinianos realizaram um funeral para os três homens que foram mortos no ataque.

Os fiéis carregaram os corpos de Lutfi Bairat, Mohamed Alnaji e Murshed Hamayel e gritaram."Escutem, sionistas: O nosso povo nunca se ajoelhará."

As tensões aumentaram na Cisjordânia ocupada, onde os confrontos com as tropas israelitas, as detenções e os ataques dos colonos judeus são mais frequentes desde o ataque mortal do Hamas ao sul de Israel em 2023, em que os militantes mataram mais de 1300 pessoas e capturaram cerca de 150.

As autoridades israelitas construíram cerca de 160 colonatos, ilegais à luz do direito internacional, que albergam cerca de 700 mil judeus na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Colonos israelitas incendeiam base militar na Cisjordânia

Reino Unido suspende conversações comerciais com Israel e sanciona colonos da Cisjordânia

Bulldozers israelitas demoliram grande parte de uma aldeia beduína na Cisjordânia, desalojando dezenas de palestinianos