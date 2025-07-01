O que se sabe sobre o suspeito

Na passada quinta-feira (26 de junho de 2025), o Ministério Público Federal mandou prender em Aarhus, na Dinamarca, o cidadão dinamarquês Ali S., por suspeita de espionagem para os serviços secretos iranianos. Ali S. foi encarregado de recolher informações sobre organizações e indivíduos judeus em Berlim - em preparação para possíveis ataques.

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Ali S. localizou possíveis alvos judeus em Berlim

De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério Público Federal, o suspeito terá recebido a ordem no início de 2025. Ali S. espiou três propriedades em Berlim em junho de 2025.

De acordo com informações do Spiegel, terá tirado fotografias de casas. Entre elas, a sede da Sociedade Germano-Israelita. Também espiou um edifício onde estaria alojado o presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, Josef Schuster.

Quem é Ali S.?

De acordo com a Associated Press (AP), Ali S. é um cidadão dinamarquês com raízes afegãs. Terá sido encarregado pelas Brigadas Quds de espiar os cidadãos judeus na Alemanha. As Brigadas Quds são uma unidade das forças armadas do regime iraniano que opera fora do Irão.

Reações

A ministra alemã da Justiça, Stefanie Hubig, afirmou que "se esta suspeita se confirmar, estamos perante uma operação ultrajante". A proteção da vida judaica é uma das principais prioridades do Governo alemão", acrescentou a ministra em comunicado.

Um sinal de alarme claro. Josef Schuster Presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha

O presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, Josef Schuster, considerou o incidente um "claro sinal de alarme".

"A detenção de um presumível espião do regime terrorista iraniano, que alegadamente visava instituições judaicas e israelitas na Alemanha, é um claro sinal de alarme", afirmou Schuster.

Schuster agradeceu a todos os envolvidos "pelos seus esforços e pelo sucesso da detenção" e avisou o governo alemão para se manter vigilante. "O braço do terror dos mulás chega até à Alemanha e à Europa", disse Schuster. "O governo alemão deve não só manter-se vigilante, mas também tomar medidas políticas activas contra o regime iraniano".

O que vai acontecer a seguir

Ali S. será presente a um juiz na Alemanha que decidirá se deve ser mantido em prisão preventiva na sequência da sua extradição da Dinamarca, até que sejam apresentadas acusações formais.

A Alemanha é um forte aliado de Israel e tem uma longa história de relações tensas com Teerão.

Em outubro de 2024, a Alemanha ordenou o encerramento dos três consulados iranianos no país. Nessa altura, a justiça iraniana tinha anunciado a execução de Jamshid Sharmahd, um iraniano alemão que vivia nos EUA e que tinha sido raptado pelas forças de segurança iranianas no Dubai em 2020. A República Islâmica tem agora apenas uma embaixada em Berlim.

Há muito que os investigadores temem ataques a instituições e cidadãos judeus na Alemanha. Há já algum tempo que se sabe que o Irão tem vindo a compilar listas e a espiar potenciais vítimas.

As autoridades de segurança alemãs reforçaram a proteção das instituições judaicas e israelitas. Sobretudo depois de, em junho, ter eclodido uma guerra de doze dias entre Israel e o Irão.