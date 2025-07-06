Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Aeroportos de Moscovo e São Petersburgo com dezenas de voos cancelados ou atrasados

Foto de ilustração. Um passageiro à espera de um voo em Sheremetyevo. 9 de julho de 2013
Foto de ilustração. Um passageiro à espera de um voo em Sheremetyevo. 9 de julho de 2013 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Dezenas de voos foram atrasados e cancelados nas duas capitais. As salas de espera estão sobrelotadas. As companhias aéreas estão a oferecer reembolsos.

A situação nos aeroportos russos continua tensa. Os passageiros estão sentados pelo segundo dia à espera de voos atrasados. A situação mais difícil verifica-se em São Petersburgo e Moscovo.

Dezenas de voos foram afetados em Pulkovo. No domingo de manhã, havia cerca de 60 voos atrasados e mais de 10 foram cancelados. As companhias aéreas estão a oferecer aos passageiros o reembolso dos seus bilhetes.

Segundo a companhia "Air Gates of the Northern Capital", os adiamentos deveram-se à necessidade de mudar ou descansar a tripulação, à chegada tardia dos aviões devido a ajustamentos de horários e a outros motivos.

A situação em Sheremetyevo é semelhante. Um dia antes, 174 voos foram cancelados no aeroporto de Moscovo, de acordo com a Rosaviatsia, devido a restrições decorrentes da ameaça de ataques de drones ucranianos. Outros 47 foram adiados por mais de duas horas. No domingo de manhã, 27 voos sofreram atrasos e 9 foram cancelados. Em Vnukovo e Domodedovo também se registaram atrasos nas partidas, mas são casos isolados.

Note-se que 80% dos cancelamentos ou atrasos ocorreram em voos da Aeroflot.

Também se registaram atrasos e cancelamentos de voos noutras cidades russas - Ekaterinburgo, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Samara, Saratov, Kazan e Sochi.

Não há bilhetes de comboio

A Associação dos Operadores Turísticos da Rússia informou que, devido ao colapso do aeroporto, todos os bilhetes de comboio de São Petersburgo para Moscovo estavam esgotados. No sentido inverso, a situação é um pouco melhor, mas os bilhetes também estão a esgotar-se rapidamente.

De acordo com a ATOR, o tráfego aéreo entre as duas capitais está praticamente paralisado - dos 52 voos que deveriam partir depois do meio-dia de sábado, 30 foram cancelados e 9 sofreram atrasos.

As restrições de voo em Pulkovo e Sheremetyevo foram impostas devido ao ataque de drones ucranianos. As forças de defesa aérea abateram 120 drones sobre regiões russas durante a noite de 6 de julho, 3 dos quais sobre a região de Leninegrado.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Trump diz que os EUA vão enviar mais armas para a Ucrânia, dias depois de o Pentágono ter ordenado pausa nas entregas

Operações de informação (in)ortodoxas: como a Rússia está a utilizar as suas igrejas no estrangeiro

Aeroporto de Moscovo encerrado após ataques de drones ucranianos, segundo as autoridades