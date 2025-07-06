A situação nos aeroportos russos continua tensa. Os passageiros estão sentados pelo segundo dia à espera de voos atrasados. A situação mais difícil verifica-se em São Petersburgo e Moscovo.

Dezenas de voos foram afetados em Pulkovo. No domingo de manhã, havia cerca de 60 voos atrasados e mais de 10 foram cancelados. As companhias aéreas estão a oferecer aos passageiros o reembolso dos seus bilhetes.

Segundo a companhia "Air Gates of the Northern Capital", os adiamentos deveram-se à necessidade de mudar ou descansar a tripulação, à chegada tardia dos aviões devido a ajustamentos de horários e a outros motivos.

A situação em Sheremetyevo é semelhante. Um dia antes, 174 voos foram cancelados no aeroporto de Moscovo, de acordo com a Rosaviatsia, devido a restrições decorrentes da ameaça de ataques de drones ucranianos. Outros 47 foram adiados por mais de duas horas. No domingo de manhã, 27 voos sofreram atrasos e 9 foram cancelados. Em Vnukovo e Domodedovo também se registaram atrasos nas partidas, mas são casos isolados.

Note-se que 80% dos cancelamentos ou atrasos ocorreram em voos da Aeroflot.

Também se registaram atrasos e cancelamentos de voos noutras cidades russas - Ekaterinburgo, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Samara, Saratov, Kazan e Sochi.

Não há bilhetes de comboio

A Associação dos Operadores Turísticos da Rússia informou que, devido ao colapso do aeroporto, todos os bilhetes de comboio de São Petersburgo para Moscovo estavam esgotados. No sentido inverso, a situação é um pouco melhor, mas os bilhetes também estão a esgotar-se rapidamente.

De acordo com a ATOR, o tráfego aéreo entre as duas capitais está praticamente paralisado - dos 52 voos que deveriam partir depois do meio-dia de sábado, 30 foram cancelados e 9 sofreram atrasos.

As restrições de voo em Pulkovo e Sheremetyevo foram impostas devido ao ataque de drones ucranianos. As forças de defesa aérea abateram 120 drones sobre regiões russas durante a noite de 6 de julho, 3 dos quais sobre a região de Leninegrado.