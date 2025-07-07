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Operações de informação (in)ortodoxas: como a Rússia está a utilizar as suas igrejas no estrangeiro

O Presidente Vladimir Putin faz uma cruz durante a cerimónia ortodoxa da Páscoa na Catedral de Cristo Salvador, em Moscovo, Rússia, no domingo, 16 de abril de 2023.
O Presidente Vladimir Putin faz uma cruz durante a cerimónia ortodoxa da Páscoa na Catedral de Cristo Salvador, em Moscovo, Rússia, no domingo, 16 de abril de 2023. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
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A Suécia está a investigar uma igreja ortodoxa russa na cidade de Västerås por causa de possíveis técnicas de guerra híbrida, segundo uma nova investigação.

A Suécia abriu uma investigação a uma igreja ortodoxa russa na cidade de Västerås, devido a possíveis ligações às técnicas de guerra híbrida do Kremlin.

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Uma investigação do canal France24 revelou que a Igreja do Ícone Kazan da Mãe de Deus poderia estar a ser utilizada para espionagem.

Situada a apenas 300 metros do aeroporto de Estocolmo-Västerås, a igreja foi alvo de escrutínio por parte das autoridades locais e dos serviços de segurança devido às suas ligações aos serviços secretos russos.

A agência de segurança interna da Suécia, SAPO, acredita que a igreja está a ser utilizada como plataforma para a recolha de informações e outras atividades hostis.

Localização estratégica da igreja russa na Suécia

O Aeroporto de Estocolmo-Västerås, também conhecido como Hässlö Flygplats, é um pequeno aeroporto internacional que, até 1983, serviu de base à Força Aérea Sueca.

Após a adesão da Suécia à NATO em 2024, o aeroporto tornou-se um centro militar estratégico, acolhendo regularmente exercícios da aliança.

O chefe da torre de controlo, Andreas Nyqvist, disse aos jornalistas da France24 que a localização de uma igreja russa tão perto do aeroporto não é uma situação normal.

"Não há nada de normal numa igreja tão perto do aeroporto", explicou Nyqvist.

Västerås também se situa na margem do Lago Mälaren - um corredor estrategicamente sensível que liga o coração da Suécia ao Mar Báltico - e várias pontes atravessam aqui a importante via navegável.

O SAPO tentou anteriormente suspender a construção da igreja, invocando riscos de segurança. No entanto, o projeto prosseguiu sem ter em conta os regulamentos anteriores.

O pináculo da igreja tem 22 metros de altura, embora o plano de ordenamento local indicasse que não deveria ultrapassar os 10 metros devido à proximidade de infraestruturas sensíveis - como o aeroporto.

Quem é responsável pela igreja de Västerås?

Quando a igreja de Västerås foi consagrada em novembro de 2023, a cerimónia contou com a presença de diplomatas russos e bielorrussos.

Um deles, Vladimir Lyapin, foi entretanto denunciado como espião russo por jornalistas de investigação suecos.

Duas semanas mais tarde, o SAPO emitiu um aviso público de que o Patriarcado de Moscovo na Suécia está a apoiar as operações dos serviços secretos russos e a receber um financiamento estatal significativo.

As autoridades municipais estão agora a considerar a medida sem precedentes de expropriar o edifício, alegando preocupações com a segurança nacional. Ainda mais com a atenção que está a ser dada ao Padre Pavel Makarenko, o pároco da igreja de Västerås.

A investigação revelou que, durante vários anos, à margem das suas funções religiosas, Makarenko foi diretor executivo da empresa russa de importação e exportação NC Nordic Control AB.

Esse cargo e a sua carreira empresarial terminaram abruptamente em 2021, quando um tribunal distrital de Estocolmo o condenou por fraude contabilística agravada por ter pago faturas falsas a empresas na Rússia e na Bielorrússia.

Makarenko, que negou as acusações e mais tarde perdeu um recurso, foi condenado a uma pena suspensa de seis meses de prisão, 160 horas de serviço comunitário e uma proibição para abrir atividade de três anos.

Igrejas russas na Europa

A Igreja Ortodoxa Russa pode utilizar as suas igrejas na Europa para atividades de espionagem, posicionando-as estrategicamente perto de instalações críticas, de acordo com um relatório do Instituto Molfar, uma empresa ucraniana que fornece serviços de espionagem de fonte aberta.

A agência OSINT realizou uma investigação de fonte aberta que analisou 11 países europeus, incluindo a Suécia, a Noruega, a Finlândia, os Países Baixos e a Chéquia.

A agência também analisou especificamente a igreja de Västerås, alegando que a sua construção foi financiada pela Rosatom, a empresa estatal russa de energia atómica.

A fábrica sueca de eletricidade Westinghouse, que produz conjuntos de combustível nuclear, fica a cerca de cinco quilómetros da igreja russa.

A investigação da Molfar também geolocalizou igrejas russas em Bryne, Oslo e Kirkenes, na Noruega. Em Trondheim, por exemplo, a igreja russa fica a cerca de um quilómetro da Academia da Força Aérea e a menos de um quilómetro de um bunker de submarinos.

Em alguns países, as autoridades encerraram as igrejas russas devido a preocupações de segurança.

Na Finlândia, a igreja russa de Turku estava localizada muito perto da frota costeira. As autoridades encerraram-na em agosto de 2022, na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Em 2023, as autoridades búlgaras expulsaram o chefe da igreja russa no país devido ao que consideraram ser uma "ameaça à segurança nacional".

O Arquimandrita Vasian, que dirigia a Igreja Ortodoxa Russa no país, foi acusado de espionagem***.***

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