A Suécia abriu uma investigação a uma igreja ortodoxa russa na cidade de Västerås, devido a possíveis ligações às técnicas de guerra híbrida do Kremlin.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Uma investigação do canal France24 revelou que a Igreja do Ícone Kazan da Mãe de Deus poderia estar a ser utilizada para espionagem.

Situada a apenas 300 metros do aeroporto de Estocolmo-Västerås, a igreja foi alvo de escrutínio por parte das autoridades locais e dos serviços de segurança devido às suas ligações aos serviços secretos russos.

A agência de segurança interna da Suécia, SAPO, acredita que a igreja está a ser utilizada como plataforma para a recolha de informações e outras atividades hostis.

Localização estratégica da igreja russa na Suécia

O Aeroporto de Estocolmo-Västerås, também conhecido como Hässlö Flygplats, é um pequeno aeroporto internacional que, até 1983, serviu de base à Força Aérea Sueca.

Após a adesão da Suécia à NATO em 2024, o aeroporto tornou-se um centro militar estratégico, acolhendo regularmente exercícios da aliança.

O chefe da torre de controlo, Andreas Nyqvist, disse aos jornalistas da France24 que a localização de uma igreja russa tão perto do aeroporto não é uma situação normal.

"Não há nada de normal numa igreja tão perto do aeroporto", explicou Nyqvist.

Västerås também se situa na margem do Lago Mälaren - um corredor estrategicamente sensível que liga o coração da Suécia ao Mar Báltico - e várias pontes atravessam aqui a importante via navegável.

O SAPO tentou anteriormente suspender a construção da igreja, invocando riscos de segurança. No entanto, o projeto prosseguiu sem ter em conta os regulamentos anteriores.

O pináculo da igreja tem 22 metros de altura, embora o plano de ordenamento local indicasse que não deveria ultrapassar os 10 metros devido à proximidade de infraestruturas sensíveis - como o aeroporto.

Quem é responsável pela igreja de Västerås?

Quando a igreja de Västerås foi consagrada em novembro de 2023, a cerimónia contou com a presença de diplomatas russos e bielorrussos.

Um deles, Vladimir Lyapin, foi entretanto denunciado como espião russo por jornalistas de investigação suecos.

Duas semanas mais tarde, o SAPO emitiu um aviso público de que o Patriarcado de Moscovo na Suécia está a apoiar as operações dos serviços secretos russos e a receber um financiamento estatal significativo.

As autoridades municipais estão agora a considerar a medida sem precedentes de expropriar o edifício, alegando preocupações com a segurança nacional. Ainda mais com a atenção que está a ser dada ao Padre Pavel Makarenko, o pároco da igreja de Västerås.

A investigação revelou que, durante vários anos, à margem das suas funções religiosas, Makarenko foi diretor executivo da empresa russa de importação e exportação NC Nordic Control AB.

Esse cargo e a sua carreira empresarial terminaram abruptamente em 2021, quando um tribunal distrital de Estocolmo o condenou por fraude contabilística agravada por ter pago faturas falsas a empresas na Rússia e na Bielorrússia.

Makarenko, que negou as acusações e mais tarde perdeu um recurso, foi condenado a uma pena suspensa de seis meses de prisão, 160 horas de serviço comunitário e uma proibição para abrir atividade de três anos.

Igrejas russas na Europa

A Igreja Ortodoxa Russa pode utilizar as suas igrejas na Europa para atividades de espionagem, posicionando-as estrategicamente perto de instalações críticas, de acordo com um relatório do Instituto Molfar, uma empresa ucraniana que fornece serviços de espionagem de fonte aberta.

A agência OSINT realizou uma investigação de fonte aberta que analisou 11 países europeus, incluindo a Suécia, a Noruega, a Finlândia, os Países Baixos e a Chéquia.

A agência também analisou especificamente a igreja de Västerås, alegando que a sua construção foi financiada pela Rosatom, a empresa estatal russa de energia atómica.

A fábrica sueca de eletricidade Westinghouse, que produz conjuntos de combustível nuclear, fica a cerca de cinco quilómetros da igreja russa.

A investigação da Molfar também geolocalizou igrejas russas em Bryne, Oslo e Kirkenes, na Noruega. Em Trondheim, por exemplo, a igreja russa fica a cerca de um quilómetro da Academia da Força Aérea e a menos de um quilómetro de um bunker de submarinos.

Em alguns países, as autoridades encerraram as igrejas russas devido a preocupações de segurança.

Na Finlândia, a igreja russa de Turku estava localizada muito perto da frota costeira. As autoridades encerraram-na em agosto de 2022, na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Em 2023, as autoridades búlgaras expulsaram o chefe da igreja russa no país devido ao que consideraram ser uma "ameaça à segurança nacional".

O Arquimandrita Vasian, que dirigia a Igreja Ortodoxa Russa no país, foi acusado de espionagem***.***