Ovidio Guzmán López, filho do famoso barão da droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, declarou-se culpado na sexta-feira de acusações de tráfico de droga nos Estados Unidos. É o primeiro filho do antigo líder do Cartel de Sinaloa a aceitar um acordo com o sistema judicial americano.

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De acordo com os procuradores federais, Ovidio e o seu irmão Joaquin Guzmán Lopez dirigiam uma fação do Cartel de Sinaloa conhecida como "Los Chapitos", responsável por uma operação maciça de contrabando de grandes quantidades de fentanil para os Estados Unidos, agravando uma crise de overdoses que ceifa dezenas de milhares de vidas por ano.

No âmbito do acordo de confissão, Ovidio admitiu ter supervisionado a produção e o tráfico de grandes volumes de cocaína, heroína, metanfetamina, marijuana e fentanil para o território dos EUA. Também se declarou culpado de branqueamento de capitais e posse de armas de fogo em ligação com o seu papel de liderança no cartel.

Embora não tenham sido imediatamente divulgados os pormenores do acordo, como as recomendações de sentença ou a cooperação com as autoridades, foi confirmado que Guzman Lopez concordou em cooperar com as autoridades americanas, o que poderia poupar-lhe uma pena de prisão perpétua. A sua sentença foi adiada enquanto ele cumpre o seu compromisso de cooperação.

Jeffrey Lichtman, advogado de defesa de Ovidio e do irmão Joaquín, afirmou que avaliará se o acordo é favorável quando a sentença for proferida. Esclareceu ainda que o caso de Joaquín Guzmán López é "completamente diferente" e que ainda não se sabe se será resolvido por outro acordo judicial.

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A professora de direito Laurie Levenson, antiga procuradora federal, observou que, ao declarar-se culpado, Ovidio pode estar a proteger outros membros da família. A sua cooperação poderia fornecer às autoridades um guia interno para identificar os membros do cartel. "A melhor maneira de desmantelar o cartel é a partir do interior e, com a sua cooperação, é exatamente isso que se consegue", disse Levenson.

Do México, a presidente Claudia Sheinbaum criticou a política dos EUA como incoerente: "Por um lado, rotulam os cartéis como organizações terroristas estrangeiras e, por outro, negoceiam acordos judiciais com os seus líderes".

Joaquín 'El Chapo' Guzmán está a cumprir uma pena de prisão perpétua desde 2019 por ter liderado o Cartel de Sinaloa durante mais de duas décadas. Os seus filhos terão assumido o controlo do grupo criminoso após a sua captura. Ovidio foi detido no México em 2023 e extraditado para os EUA, tendo-se inicialmente declarado inocente, mas nos últimos meses antecipou a sua intenção de alterar a sua declaração.

Entretanto, Joaquín Guzmán López e o veterano líder do cartel Ismael "El Mayo" Zambada foram capturados no Texas em julho de 2024, quando aterraram num jato privado. Ambos enfrentam múltiplas acusações e declararam-se inocentes. A sua detenção desencadeou uma onda de violência no norte de Sinaloa, onde fações rivais do cartel entraram em confronto.