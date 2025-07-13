Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Nova Caledónia vai tornar-se um Estado num acordo "histórico", mas continuará a ser francesa

Uma mulher agita uma bandeira da Frente Nacional de Libertação Kanak e Socialista (FLNKS) em Noumea, Nova Caledónia, quarta-feira, 15 de maio de 2024.
Uma mulher agita uma bandeira da Frente Nacional de Libertação Kanak e Socialista (FLNKS) em Noumea, Nova Caledónia, quarta-feira, 15 de maio de 2024. Direitos de autor  AP Photo/Nicolas Job, File
Direitos de autor AP Photo/Nicolas Job, File
De Evelyn Ann-Marie Dom com AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O presidente francês Emmanuel Macron saudou o acordo como "histórico". Mas fica aquém da independência total pretendida pelos indígenas Kanaks.

A França anunciou no sábado um acordo com a Nova Caledónia, que concede mais autonomia ao território ultramarino do Pacífico Sul. O acordo, no entanto, fica aquém da independência total pretendida pelos habitantes indígenas do arquipélago.

O acordo de 13 páginas, que o presidente francês Emmanuel Macron saudou como "histórico", prevê a criação de um "Estado da Caledónia", que permanecerá francês e inscrito na Constituição francesa. O acordo prevê igualmente a criação de uma nacionalidade caledónia a par da nacionalidade francesa.

O acordo necessita ainda de aprovação final na Nova Caledónia e poderá ser votado pelos caledónios em fevereiro.

Durante décadas, o arquipélago do Pacífico a leste da Austrália enfrentou tensões políticas entre os que procuravam a independência e os que eram leais a França.

Em maio de 2024, eclodiram tumultos em massa devido a propostas de reformas eleitorais. O governo francês debateu a possibilidade de conceder o direito de voto a milhares de residentes de longa duração não indígenas. Muitos Kanaks protestaram contra a proposta, alegando que as alterações às regras eleitorais iriam marginalizar ainda mais os eleitores indígenas.

Os Kanaks e os outros Caledónios têm pela frente um caminho difícil, mas o novo acordo permitirá à ilha "sair da espiral de violência", segundo Emmanuel Tjibaou, legislador Kanak, que participou nos 10 dias de negociações.

"Este texto não menciona a palavra independência. Mas abre uma via estruturada, progressiva, juridicamente regulada e politicamente legítima", afirmou Tjibaou.

President Emmanuel Macron attends a meeting with New Caledonia's elected officials and state representatives for the accord, at the Elysee Palace in Paris, France, 12.07.2025.
President Emmanuel Macron attends a meeting with New Caledonia's elected officials and state representatives for the accord, at the Elysee Palace in Paris, France, 12.07.2025. Tom Nicholson/Pool Photo via AP

Os defensores da manutenção da Nova Caledónia no seio da França também saudaram o acordo. O deputado Nicolas Metzdorf considerou-o um compromisso resultante de um "diálogo exigente" e descreveu a nacionalidade caledónia como uma "verdadeira concessão".

Será realizado um congresso especial para finalizar os próximos passos, que poderão incluir mais soberania para a Nova Caledónia em questões de assuntos internacionais, segurança e justiça, de acordo com excertos publicados pela emissora pública da Nova Caledónia. O acordo também poderá permitir que os neocaledónios mudem o nome, a bandeira e o hino do território.

Os participantes salientaram a importância de reabilitar e diversificar a economia endividada da Nova Caledónia, que depende fortemente da extração de níquel, e de a tornar menos dependente do continente francês.

A França colonizou a Nova Caledónia na década de 1850, que se tornou um território ultramarino após a Segunda Guerra Mundial. A cidadania francesa foi concedida a todos os Kanaks em 1957, mas muitos continuam a exigir a independência total.

