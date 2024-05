Turistas retidos na Nova Caledónia começam a ser evacuados. Independentistas apelam aos protestos

De Euronews

Os primeiros voos de evacuação dos turistas franceses retidos no território da Nova Caledónia, no Pacífico, partiram da capital Nouméa. Entretanto, o líder pró-independência apela a mais protestos contra a França.

Os voos comerciais continuam suspensos, mas os aviões militares começaram a entrar e a sair do território.

A Nova Caledónia tem sido abalada por violentos protestos que levaram Paris a declarar o estado de emergência e a enviar reforços de segurança. Os distúrbios eclodiram devido a um projeto de reforma do sistema de votação que, segundo os grupos indígenas, irá diluir a sua influência.

“Manter a resistência”: líder da independência apela a protestos contra a França

“O nosso principal objetivo é que o nosso país obtenha a soberania total”, disse um líder do partido pró-independência no arquipélago do Pacífico controlado pela França.

Um líder independentista da Nova Caledónia apelou aos seus apoiantes para que “se mantenham mobilizados” em todo o arquipélago francês do Pacífico.

Christian Tein, que dirige o partido pró-independência Unidade de Coordenação de Ação de Campo, apelou à “resistência” às reformas eleitorais impostas por Paris, que o povo indígena Kanak receia que venham a marginalizá-lo ainda mais.

Tein fez os comentários num vídeo publicado nas redes sociais depois de, em conjunto com outros líderes pró-independência, terem-se encontrado recentemente com o Presidente francês Emmanuel Macron.

A agitação política aumentou na Nova Caledónia, com os manifestantes a erguerem barricadas improvisadas nas estradas de todo o território.

Até à data, foram mortas sete pessoas no meio de um rasto de destruição.

Macron tem insistido repetidamente para que as barricadas sejam removidas, impondo um estado de emergência de 12 dias no arquipélago a 15 de maio.

Macron visita a Nova Caledónia Ludovic Marin/AP

“Demasiado sofrimento"

Na mensagem de vídeo, Tein apelou aos manifestantes para que “afrouxassem ligeiramente o controlo” das barricadas na capital Nouméa e nos arredores e nas principais estradas do arquipélago, de modo a permitir o transporte de combustível, alimentos e medicamentos.

Mas Tein insistiu que as barricadas permanecerão no local até que as autoridades francesas levantem os mandados de prisão domiciliária para vários membros do seu partido e o governo de Macron abandone a reforma eleitoral que os Kanaks afirmam que irá diluir a sua influência ao permitir que alguns dos recém-chegados ao arquipélago votem nas eleições locais.

“Continuamos mobilizados e mantemos todas as formas de resistência”, disse, apelando aos apoiantes para que se abstenham de atos de violência.

“Houve demasiado sofrimento, há demasiado em jogo e temos de levar isto até ao fim (e) atingir os nossos objetivos de forma coordenada, estruturada e organizada.”

“O nosso principal objetivo é que o nosso país obtenha a plena soberania”, acrescentou.

A independência da Nova Caledónia é uma questão controversa

Três referendos organizados pelas autoridades francesas entre 2018 e 2021 produziram votos “não” contra a independência, embora o campo pró-independência tenha boicotado a última votação em dezembro de 2021.

Macron disse que outro referendo poderia ser sobre um novo acordo político para o arquipélago, que ele espera que os líderes locais cheguem a um acordo nas próximas semanas e meses.

A Nova Caledónia é um arquipélago francês, mas só se as barricadas dos manifestantes forem desmanteladas, permitindo o levantamento do estado de emergência e o regresso da paz.

A Nova Caledónia tornou-se francesa em 1853, sob o comando do imperador Napoleão III, sobrinho e herdeiro de Napoleão. Tornou-se um território ultramarino após a Segunda Guerra Mundial, tendo sido concedida a cidadania francesa a todos os Kanaks em 1957.