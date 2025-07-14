A nave Crew Dragon, que transportava a tripulação da missão Axiom-4, separou-se da Estação Espacial Internacional pouco depois do meio dia em Portugal continental.

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A missão, da empresa Axiom Space, incluía tripulantes dos EUA, Índia, Polónia e Hungria: Peggy Whitson (NASA), Shubhanshu Shukla (ISRO), Sławosz Uznański-Wiśniewski (ESA) e Tibor Kapu (NUNOR).

Takuya Onishi, astronauta japonês e comandante da Estação Espacial Internacional (ISS) começou por agradecer à tripulação o tempo de missão. "Peggy, Tibi, Shooks e Suave gostámos muito da vossa companhia e obrigada por terem trazido alegria, entusiasmo, inspiração e outras formas positivas de fazer a nossa experiência aqui, melhor."

O momento foi emotivo com a astronauta sénior da NASA, Peggy Whitson a emocionar-se ao lembrar o tempo passado com "mais do que colegas, amigos com relações profundas" e agradeceu a "camaradagem e ensinamentos" de todos.

Também o tripulante húngaro, Tibor Kapu, mostrou-se comovido com o momento da despedida enalteceu o trabalho feito durante os dias de exploração. "Fizemos boas fotografias da Terra, fizemos as pessoas orgulhosas de nós; entusiasmámos crianças e fizemos amigos em órbita" realçou, depois deixou uma mensagem em húngaro para o seu país e conterrâneos.

"Nas últimas semanas, a Hungria fez anos de progressos em domínios científicos como a biologia, a dosimetria, a nutrição, o desenvolvimento de produtos e muitos outros. O meu objetivo pessoal e o meu desejo é que o programa HUNOR seja o início de algo grandioso", disse.

Shubhanshu Shukla também agradeceu ao país e cidadãos por apoiarem esta expedição e a ciência e realçou a capacidade do ser humano, "quando se juntam de diferentes partes do mundo e trabalham com um objetivo comum."

Acrescentou ainda, em hindi, que “a Índia parece ambiciosa a partir do espaço, a Índia de hoje parece destemida, a Índia de hoje parece confiante, a Índia de hoje parece cheia de orgulho."

Por fim, o astronauta polaco despediu-se reforçando também a ideia do trabalho em equipa e que a ISS "é um belo exemplo de colaboração" e faz com que o "céu não seja mais o limite" e seja possível "explorar a ciência, a tecnologia e construir novas soluções para o futuro."

“Espero que esta missão também tenha sido muito boa para a Polónia, para o espaço, para a ciência e tecnologia polacas”, acrescentou em polaco.

Despedida no ICC

Os astronautas têm um longo caminho a percorrer. A cápsula só deverá aterrar por volta das onze da manhã, de terça-feira, e pela primeira vez ao largo da costa da Califórnia em vez de ser na Flórida, devido às condições climatéricas.

O diretor da missão da agência espacial húngara HUNOR explicou à Euronews que a partir de agora tudo é automatizado e os astronautas podem simplesmente descansar. "Praticamente, o processo de lançamento é feito ao contrário. É a mesma série densa de pequenos passos durante a reentrada. A diferença é que não usamos um foguetão para abrandar, mas a atmosfera faz o trabalho. Não vos quero entusiasmar, mas cada momento é crítico", disse Norbert Juhos.

O momento da separação

As portas têm de mudar de órbita várias vezes, o módulo de serviço tem de ser desligado e o escudo térmico tem de estar em perfeitas condições de funcionamento para entrar intacto na atmosfera do planeta, mas os engenheiros da Axiom acreditam que está tudo a postos para um regresso bem sucedido a casa.