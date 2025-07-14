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Trump reúne-se com secretário-geral da NATO à medida que plano de disponibilização de armas a Kiev ganha forma

O presidente dos EUA, Donald Trump, encontra-se com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na cimeira da NATO em Haia, Países Baixos, quarta-feira, 25 de junho de 2025.
O presidente dos EUA, Donald Trump, encontra-se com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na cimeira da NATO em Haia, Países Baixos, quarta-feira, 25 de junho de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De David O'Sullivan
Publicado a Últimas notícias
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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os EUA estariam dispostos a fornecer armas à Ucrânia através da NATO e que faria uma “declaração importante” esta segunda-feira.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, vai reunir-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, esta semana, depois de o líder norte-americano ter anunciado planos para vender armamento avançado aos aliados da NATO para uma eventual posterior transferência para a Ucrânia.

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Rutte estará em Washington esta segunda e terça-feira para conversações com Trump, com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e com membros do Congresso.

“Vou ter uma reunião com o secretário-geral [da NATO], que chega amanhã”, disse Trump aos jornalistas em Washington, no domingo à noite. “Mas, basicamente, vamos enviar-lhes várias peças [de armas] muito sofisticadas e eles vão pagar-nos a 100% por elas.”

A visita de Rutte surge depois de, na semana passada, Trump ter sugerido que iria emitir uma "grande declaração" sobre a Rússia esta segunda-feira e numa altura em que a Ucrânia luta para repelir ataques aéreos em larga escala lançados pelas forças de Moscovo.

No domingo, Trump recusou-se a dar mais pormenores sobre o anúncio, dizendo apenas: “Vamos ver o que teremos amanhã”.

Um aliado próximo de Trump, o senador republicano Lindsey Graham, referiu no domingo que a guerra na Ucrânia está a aproximar-se de um ponto de viragem crítico, uma vez que Trump sinaliza um interesse renovado em ajudar Kiev a repelir a invasão em grande escala levada a cabo pela Rússia.

“Nos próximos dias, veremos o fluxo de armas a atingir um nível recorde para ajudar a Ucrânia a defender-se”, destacou Graham, que acrescentou: "Um dos maiores erros de cálculo que [o presidente russo Vladimir] Putin cometeu foi jogar com Trump. E basta ver que, nos próximos dias e semanas, haverá um grande esforço para colocar Putin à mesa [das negociações]."

Já Rubio informou, na sexta-feira, que algumas das armas fabricadas nos EUA que a Ucrânia pretende obter são utilizadas por aliados da NATO na Europa. Essas armas poderiam assim ser transferidas mais rapidamente para Kiev, com os países europeus a comprarem novos equipamentos aos EUA, segundo referiu.

Trump também enfrenta apelos de ambos os lados do espetro político norte-americano, bem como de aliados na Europa, para apoiar a legislação que visa paralisar a indústria petrolífera da Rússia e atingir Moscovo com mais sanções provenientes dos EUA.

A legislação prevê a imposição de uma taxa de 500% sobre os bens importados dos países que continuem a comprar petróleo, gás, urânio e outras exportações russas. Esta medida teria um enorme impacto nas economias do Brasil, da China e da Índia, que são responsáveis pela maior parte do comércio de energia da Rússia.

Essas receitas são fundamentais para manter a máquina de guerra de Putin a funcionar, uma vez que os EUA e a Europa impuseram proibições significativas à importação e exportação de uma vasta gama de bens provenientes e destinados à Rússia.

Outras fontes • AP

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