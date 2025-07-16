Inundações em Nova Iorque e Nova Jérsia fazem dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram em Nova Jérsia na sequência de fortes chuvas. As vítimas, um casal da cidade de Plainfield, foram apanhadas pela água com o carro onde seguiam a ser arrastado durante as chuvas repentinas.

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O governador Phil Murphy declarou o estado de emergência e fez saber que algumas zonas receberam mais de 150 milímetros de chuva em apenas duas horas e meia.

O governador atribuiu o aumento da frequência e da intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos às alterações climáticas. "Esta é a nova realidade", afirmou.

Inundações provocaram vários estragos e constrangimentos na circulação Seth Wenig/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Em Manhattan, foram registados mais de 50 milímetros de chuva numa hora no Central Park, a segunda maior quantidade alguma vez registada na cidade de Nova Iorque, segundo o Presidente da Câmara, Eric Adams.

Vários negócios foram afetados Seth Wenig/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Vídeos virais publicados na Internet mostraram a água a inundar uma estação de metro de Manhattan, submergindo a plataforma enquanto os passageiros dentro de um comboio assistiam.

Janno Lieber, presidente e diretor executivo da Autoridade Metropolitana de Transportes, disse à ABC 7, em Nova Iorque, que o sistema de esgotos da cidade ficou sobrecarregado com a chuva e transbordou para os túneis do metro e para as estações. Em vários casos, disse ele, a recarga “estourou um bueiro”, criando o dramático “gêiser” visto em alguns vídeos.

“O que aconteceu ontem à noite é algo que é, sabe, uma realidade no nosso sistema”, disse ele à estação de televisão, referindo que a reserva acontece quando caem mais de 1 3/4 polegadas de chuva numa hora. “Temos estado a trabalhar com a cidade de Nova Iorque para tentar que aumentem a capacidade do sistema nestes locais chave”.

Os funcionários da cidade disseram que o seu venerável sistema de esgotos funcionou tão bem quanto possível, mas simplesmente não foi construído para lidar com tanta chuva.

No condado de Westchester, as equipas de salvamento retiraram muitas pessoas dos seus veículos em ruas inundadas.

Prevê-se que chuvas torrenciais e trovoadas continuem a ameaçar grande parte do leste e centro dos Estados Unidos com inundações repentinas durante o resto desta semana.

Quase 90 milhões de pessoas estão sob alguma forma de aviso ou alerta de tempestade.