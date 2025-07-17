Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Publicidade

Mais de 50 pessoas morreram em 24 horas devido às fortes chuvas no Paquistão

Um motociclista passa por uma estrada inundada na sequência de fortes chuvas de monção em Rawalpindi, 17 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar

Desde 26 de junho, o Paquistão registou 178 mortes nas regiões de Punjab, Khyber Pakhtunkhwa no noroeste, Sindh no sul e Balochistan no sudoeste, segundo as autoridades.

Pelo menos 54 pessoas foram mortas em 24 horas devido chuvas intensas de monção que assolaram o leste do Paquistão. O total de mortes relacionadas com as chuvas no país sobe assim para 178 nas últimas três semanas, adiantaram as autoridades na quinta-feira.

As 54 mortes registadas no último dia ocorreram na província de Punjab, que recebeu mais 124% de precipitação entre 1 e 15 de julho do que no mesmo período do ano anterior, segundo os meteorologistas.

Desde 26 de junho, o Paquistão registou 178 mortes em regiões como Punjab e Khyber Pakhtunkhwa no noroeste, Sindh no sul e Balochistan no sudoeste, segundo as autoridades.

A precipitação provocou cheias repentinas e inundou várias aldeias, uma vez que o país registou mais 82% de precipitação este mês em comparação com o mesmo período em julho de 2024, informou o Departamento Meteorológico do Paquistão.

As chuvas intensas continuaram na quinta-feira, inundando ruas em várias zonas urbanas, incluindo Rawalpindi e Lahore.

Um homem empurra a sua mota numa estrada inundada na sequência de fortes chuvas de monção em Rawalpindi, 17 de julho de 2025 AP Photo

A explosão de nuvens no distrito de Jhelum, no Punjab, provocou inundações repentinas, levando as autoridades a utilizar barcos para retirar dezenas de pessoas.

A Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes emitiu um alerta de inundações atualizado na quinta-feira e instou os locais a permanecerem em alerta máximo.

Os turistas foram aconselhados a evitar viajar para as zonas afetadas, onde as chuvas podem provocar deslizamentos de terras e bloquear as estradas.

Imagens de telejornais na quinta-feira mostraram um helicóptero do exército a retirar três membros de uma família do telhado da sua casa depois de terem ficado retidos numa inundação repentina nos arredores da cidade de Rawalpindi.

Prevê-se mais chuva na capital Islamabad, na Caxemira administrada pelo Paquistão e noutras partes do país, informou o departamento meteorológico.

As autoridades alertaram para o facto de não poderem excluir a repetição de condições meteorológicas extremas, como as inundações de 2022 que inundaram um terço do país, matando 1737 pessoas.

Outras fontes • AP

Partilhar Comentários

