Pelo menos 54 pessoas foram mortas em 24 horas devido chuvas intensas de monção que assolaram o leste do Paquistão. O total de mortes relacionadas com as chuvas no país sobe assim para 178 nas últimas três semanas, adiantaram as autoridades na quinta-feira.

As 54 mortes registadas no último dia ocorreram na província de Punjab, que recebeu mais 124% de precipitação entre 1 e 15 de julho do que no mesmo período do ano anterior, segundo os meteorologistas.

Desde 26 de junho, o Paquistão registou 178 mortes em regiões como Punjab e Khyber Pakhtunkhwa no noroeste, Sindh no sul e Balochistan no sudoeste, segundo as autoridades.

A precipitação provocou cheias repentinas e inundou várias aldeias, uma vez que o país registou mais 82% de precipitação este mês em comparação com o mesmo período em julho de 2024, informou o Departamento Meteorológico do Paquistão.

As chuvas intensas continuaram na quinta-feira, inundando ruas em várias zonas urbanas, incluindo Rawalpindi e Lahore.

Um homem empurra a sua mota numa estrada inundada na sequência de fortes chuvas de monção em Rawalpindi, 17 de julho de 2025 AP Photo

A explosão de nuvens no distrito de Jhelum, no Punjab, provocou inundações repentinas, levando as autoridades a utilizar barcos para retirar dezenas de pessoas.

A Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes emitiu um alerta de inundações atualizado na quinta-feira e instou os locais a permanecerem em alerta máximo.

Os turistas foram aconselhados a evitar viajar para as zonas afetadas, onde as chuvas podem provocar deslizamentos de terras e bloquear as estradas.

Imagens de telejornais na quinta-feira mostraram um helicóptero do exército a retirar três membros de uma família do telhado da sua casa depois de terem ficado retidos numa inundação repentina nos arredores da cidade de Rawalpindi.

Prevê-se mais chuva na capital Islamabad, na Caxemira administrada pelo Paquistão e noutras partes do país, informou o departamento meteorológico.

As autoridades alertaram para o facto de não poderem excluir a repetição de condições meteorológicas extremas, como as inundações de 2022 que inundaram um terço do país, matando 1737 pessoas.