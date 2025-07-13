Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Dois desaparecidos após inundações na Catalunha

Inundações em Espanha
Inundações em Espanha Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Zoltan Siposhegyi
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Governo espanhol enviou tropas para a zona e emitiu um dos mais elevados alertas de tempestade.

Queda de chuva torrencial fez com que o rio Foix, perto de Barcelona, rebentasse as suas margens numa questão de instantes, arrastando tudo o que encontrava no seu caminho. Na cidade de Suria, apenas a parte de cima dos carros ficou fora de água.

Em Barcelona, caíram 10 centímetros de chuva em poucas horas. O tráfego ferroviário e aéreo foi restringido e um voo para a América teve de voltar para trás porque a tempestade danificou o nariz do avião.

Entretanto, no norte de Aragão, já começaram as operações de limpeza dos estragos. Por todo o lado, os bombeiros cortam as árvores caídas com motosserras e utilizam bombas para tentar tornar novamente transitáveis as estradas inundadas.

"A nossa cave ficou completamente inundada, mas foi mais um susto. Tivemos medo de que se repetisse o que aconteceu em Valência no ano passado", disse um residente local.

A tempestade atingiu o nordeste de Espanha no sábado. O Primeiro-Ministro Pedro Sánchez enviou centenas de tropas para os departamentos afectados e pediu às pessoas que evitassem viajar para a zona, se possível.

O serviço meteorológico emitiu um dos alertas laranja mais elevados para 25 regiões, que são também muito populares entre os turistas, depois de se preverem mais tempestades nos próximos dias.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Resposta de emergência em curso após inundações mortais no norte da Roménia

Mais de 50 pessoas morreram em 24 horas devido às fortes chuvas no Paquistão

Inundações rápidas varrem região de acampamento no Texas