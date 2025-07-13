Dois desaparecidos após inundações na Catalunha

Queda de chuva torrencial fez com que o rio Foix, perto de Barcelona, rebentasse as suas margens numa questão de instantes, arrastando tudo o que encontrava no seu caminho. Na cidade de Suria, apenas a parte de cima dos carros ficou fora de água.

Em Barcelona, caíram 10 centímetros de chuva em poucas horas. O tráfego ferroviário e aéreo foi restringido e um voo para a América teve de voltar para trás porque a tempestade danificou o nariz do avião.

Entretanto, no norte de Aragão, já começaram as operações de limpeza dos estragos. Por todo o lado, os bombeiros cortam as árvores caídas com motosserras e utilizam bombas para tentar tornar novamente transitáveis as estradas inundadas.

"A nossa cave ficou completamente inundada, mas foi mais um susto. Tivemos medo de que se repetisse o que aconteceu em Valência no ano passado", disse um residente local.

A tempestade atingiu o nordeste de Espanha no sábado. O Primeiro-Ministro Pedro Sánchez enviou centenas de tropas para os departamentos afectados e pediu às pessoas que evitassem viajar para a zona, se possível.

O serviço meteorológico emitiu um dos alertas laranja mais elevados para 25 regiões, que são também muito populares entre os turistas, depois de se preverem mais tempestades nos próximos dias.